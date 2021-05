Cuáles son los errores más comunes de las pymes al solicitar créditos empresariales

Compañías financieras indicaron, el error más grande es no contar con finanzas sanas

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) requieren créditos como financiamiento para su crecimiento y resiliencia, especialmente ante la pandemia por Covid-19. En este sentido, es indispensable que no cometan errores al solicitar créditos debido a las consecuencias financieras generadas por no poder liquidar préstamos ni sostener su operatividad. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó, el índice de morosidad (IMOR) de la Banca Múltiple cerró en 2.70% durante enero, equivalente a 0.45% mayor al mismo periodo de 2020. Al respecto, el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México (Banxico) indicó, las pymes experimentaron cambios importantes en morosidad durante los primeros meses de la contingencia sanitaria. El punto más alto ocurrió en mayo de 2020, con un IMOR de 6.8%, mismo que bajó a 5.9% al término del año; según especialistas esto sugiere una nueva morosidad con mayor estabilidad.

Durante la nueva normalidad, las afectaciones en la actividad económica repercutieron en financiamientos y créditos de pymes de ciertos sectores como construcción y minoristas. No obstante, su morosidad no presentó un crecimiento considerable en tanto un alto porcentaje de quebrantos de cartera total proviene de los sectores con mayor actividad recuperada luego del confinamiento, agregó Banxico. Por ello, la CNBV dio a conocer la cartera de crédito a empresas correspondiente al inicio de 2021. A partir de las instituciones bancarias consultadas, el reporte concluyó que la cartera total fue de 2 mil 585.988 millones de pesos (mp), frente a 2 mil 640.145 mp en 2020.

#Negocios | Según el socio fundador de Credit Brokers, las compañías de #ServiciosFinancieros son clave para obtener créditos empresariales y surgimiento de negocios



➔ https://t.co/eyNgcaoXt6 pic.twitter.com/AY0JbD4Vli — My Press (@mypress_mx) April 28, 2021

En materia de créditos para este sector, César Gargari Hinojosa, socio fundador de Credit Brokers, comentó en una entrevista para NotiPress sobre los errores más comunes que comenten las pymes al momento de solicitar créditos como financiamiento. Según el especialista, estas empresas incurren en una serie de factores y decisiones de financiamiento cuyas repercusiones complican sus finanzas, lo que les obliga a solicitar reestructuración: créditos para solventar otros créditos. "Cuando los bancos tienen exceso de liquidez, sacan campañas y financiamientos a tasas bajas, por ello las pymes deben tomar precauciones al tomar los créditos", agregó.

Los errores más comunes incluyen tomar el primer crédito ofrecido sin considerar su rentabilidad, cuya causa parte de no conocer los montos a pagar, comisiones, garantías, y otras cuestiones. Esta falta de análisis sobre créditos menos rentables puede frenar y hundir a pymes emergentes, sobre todo cuando el crédito deja de ser pagable. De igual manera, muchos empresarios cometen el error de cruzar créditos y pedir préstamos personales, lo que provoca un incremento en sus deudas tanto de persona moral como física.

Si bien se requiere inyectar un capital de inicio, las empresas deben operar por sí mismas, sin combinar las finanzas personales con las de la empresa. Asimismo, otro error consiste en no pedir el crédito correcto con base en las necesidades de operatividad. Al respecto, en la entrevista se mencionó los créditos puente, con los cuales las constructoras pueden estructurar financiamientos a partir del avance de obra, y no quedarse con una línea sobrante. Finalmente el especialista concluyó, "el error más grande que tienen las empresas de reciente creación es no tener finanzas sanas".

#Negocios | Aunque las #fintech son mucho más "caras" respecto a sus tasas, ayudaron a poder colocar créditos empresariales de manera más rápida y sencilla en pandemia



➔ https://t.co/xfunF5606O pic.twitter.com/NHViW0F3sz — My Press (@mypress_mx) March 17, 2021

Por su parte, compañías de servicios financieros como Credit Brokers cumplen una labor indispensable para prevenir que las pymes cometan errores al solicitar créditos, especialmente pedir créditos incorrectos. Con base en diagnósticos financieros, estos intermediarios ayudan a estructurar el tipo de créditos que las pymes solicitarán a los bancos u otras instituciones financieras. "El problema reside en que existen muchas instituciones de crédito en el mercado, y es complicado identificar cuál de ellas ofrece la mejor opción de financiamiento para la empresa", comentó Gargari Hinojosa. Asimismo, se encargan de asesorar sobre los diferentes requisitos y condiciones de las líneas de crédito, así como su análisis desde la salud financiera de las pymes.

Ante los financiamientos que pequeñas y medianas empresas necesitan para generar resiliencia y crecimiento, la participación de compañías financieras es clave para evitar errores al solicitar créditos. El tema de análisis financiero proporcionado por dichas compañías tiene por objeto determinar qué clase de créditos pueden obtener las pymes, declaró Credit Brokers. De esta manera reciben un apoyo para decidir con base en utilidades, cuentas por cobrar, flujo de efectivo, tiempo de operatividad y constitución, entre otras características de difícil acceso para empresas emergentes.