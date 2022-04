Crece crisis de petróleo y compromete desarrollo global

Guerra entre Rusia y Ucrania ha sido uno de los detonantes más importantes de la escalada de precios del petróleo

Ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y las sanciones de diferentes países de occidente a las exportaciones rusas, los precios del petróleo se han disparado significando una nueva crisis de hidrocarburos. Esta nueva escalada en los precios, ha menguado la recuperación económica y disminuido las proyecciones del crecimiento económico en el mundo.

Con datos de Banco BASE compartidos con Notipress, al cierre de la segunda semana de abril 2022, las principales mezclas de petróleo se encontraban cotizando arriba de los 100 dólares por cada barril. El WTI, principal indicador de la mezcla estadounidense cerró en 104.31 dólares por barril. Por su parte el brent, referente del petróleo en Europa cotizó en 108.86 dólares por barril.

Estos aumentos han venido de la mano de anuncios de parte del gobierno ruso sobre un punto muerto en las negociaciones de paz con Ucrania aumentando la preocupación en torno a la oferta de petróleo. Asimismo, la OPEP se ha negado a aumentar la producción de barriles diariosahondando aún más la crisis del hidrocarburo.

Vale resaltar que la OPEP está integrado por 13 países productores de petróleo y muchos de ellos son aliados de Rusia ante el conflicto. Ejemplo de esto es que solamente el Congo y Libia dentro del grupo votaron a favor de la expulsión de Rusia del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Del lado contrario, Argelia, Gabón e Irán votaron en contra y el resto se abstuvieron o no se presentaron a la votación.

De esta manera, la OPEP no ha elevado su producción de petróleo para compensar las exportaciones del hidrocarburo que no están abasteciendo al mercado occidental tras las sanciones. Además, la agrupación ha dicho que no es posible reemplazar las pérdidas de suministro esperadas de Rusia.

No obstante, esta crisis en los precios del energético también ha derivado en cambios drásticos en la demanda. Por el lado de Rusia, según Banco BASE, la producción de petróleo y gas condensadoha caído por debajo de los 10 millones de barriles diarios (mbd), su menor nivel desde julio 2020.

Por el lado del mercado estadounidense, también ha sido afectado por la crisis de precios por el lado de la demanda. Según Información Energética de Estados Unidos (EIA) las expectativas de demandase han reducido ante la escalada de precios y la demanda implícita total de productos petroleros suministrados cayó en 5.27% durante la segunda semana de abril 2022 siendo la tercera semana consecutiva de contracciones. De esta manera, la crisis de petróleo implicará fuertes contracciones en el crecimiento mundial y cambios drásticos en el mercado de hidrocarburos.