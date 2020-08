Consumir cerveza en bares puede costar el doble que si se toma en casa, según estudio

Un estudio reveló que es más barato consumir cerveza en casa

Es indiscutible que la cerveza es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo y cualquier pretexto sirve para brindar con este producto que, para algunas culturas, su fabricación es incluso considerado un arte. Algunos historiadores basan su origen en la antigua Mesopotamia, donde ciudades como Sumeria y Babilonia fueron las primeras en producir líquidos a base de la cebada. A partir de 2007, cada 7 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, con el objetivo de honrar a aquellas personas que preparan y, al mismo tiempo, unen personas o lugares del mundo a través de este placer común. Pero, ¿es más barato consumirla en casa o en algún bar o establecimiento?

Esta vez, la pandemia no frenó su gasto, pero si modificó la forma de consumirla. Según un informe de la empresa de consultoría, datos y conocimiento Kantar, el 69 por ciento de las familias mexicanas gastan anualmente 850 pesos, tomando en cuenta que el costo promedio por litro es de 34 pesos mexicanos.

Los datos del consumo de la cerveza en casa contrastan con los de las personas que lo hacen fuera, pues el 35 por ciento de los mexicanos gastan mil 205 pesos en un año tomando el precio base en establecimientos por litro, el cual es de 54 pesos mexicanos. Asimismo, las razones de tomar esta bebida son en primer lugar, por antojo, después por relajación y, en tercer sitio por su sabor.

Aunado a ello, el consumo de esta bebida fabricada a base del fermento de la cebada es más económico cuando se toma en casa, en comparación de hacerlo en algún restaurant, bar o en una reunión. Mariana Cruz, out of home & usage food manager de la división Worldpanel de Kantar México explicó que el consumo fuera de casa no se escatima en el precio y el ticket puede ascender al doble que si se toma en casa.

"En nuestro análisis también identificamos que la suma de litros de cerveza consumida en casa, es mayor que en algún otro tipo de establecimiento, pero en relación al precio suele ser más económica, aunque el ticket de consumo sea alto. Además, el gasto entre semana ha tomado mayor relevancia y los fines de semana perdió un poco de mercado", indicó Cruz.

Otro punto a resaltar en este análisis es la preferencia de los sabores entre consumidores; un 53 por ciento prefiere la cerveza regular, el 21 por ciento elige cerveza light, y solo el 16 por ciento se inclina por la cerveza oscura. De esta manera, sea claro u oscura, consumir cerveza en bares puede costar el doble que si se toma en casa, según el estudio de Kantar.