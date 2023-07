¿Cuáles son los beneficios de asegurar las cuentas por cobrar de las pymes?

Pymes pueden descansar del estrés por los créditos a proveedores, aseguradoras de crédito son su mejor respaldo

Antes de la pandemia, el 77 por ciento de las pymes en México utilizaron crédito de proveedores, según datos del Banco de México proporcionados por Solunion. Sin embargo, muchas de estas empresas pueden enfrentarse al riesgo de que no se les pague, o bien, que sus proveedores no cumplan con las entregas.

Bajo este contexto, en una entrevista exclusiva con NotiPress, Bernardo Barrera, director comercial en Solunion México, comentó que tener un seguro de crédito es esencial para las pymes. Según lo comentado, las cuentas por cobrar llegan a representar hasta 40% de los activos de las compañías, por lo cual protegerlas garantiza el funcionamiento del negocio a largo plazo.

La compañía de seguros comentó que ellos entran si un cliente, por algún motivo, no puede pagar al asegurado. De esa manera, indemnizan un porcentaje de la factura, que en el caso de Solunion generalmente es entre el 85 y 90 por ciento de la deuda total. Además, también aplica la cobertura en caso de que el deudor se declarase en quiebra o insolvente.

Barrera destacó la importancia de que las pymes adquieran seguros de crédito, pues les permite tener una mayor seguridad en sus cuentas. Además, en caso de algún incumplimiento, podrán operar con normalidad, evitando pérdidas en ventas.

El experto señaló que, generalmente, las pymes no cuentan con la estructura o suficiente mano de obra para realizar el cobro. Por lo cual, es importante apoyarse de infraestructuras externas, pues les permitirá tener una mayor organización y alcance.

En este sentido, uno de los servicios que ofrecen es el de riesgo, en el cual, en caso del impago, se busca una manera de ayudarlos a pagar. Es decir, la aseguradora ofrece ciertas facilidades para los acreedores, tales como extender el plazo de pago o buscar algo en el inventario para darlo como pago.

Asimismo, explicó que una operación a crédito entra en la cobertura de la póliza, con lo cual el asegurado estará protegido en caso de algún incidente o si la empresa se declara en bancarrota. Igualmente, con la tecnología y data con la que cuenta Solunion México se puede detectar cuáles compañías han incumplido en el pasado, disminuyendo el riesgo para las pymes cuando tienen un nuevo cliente.

Solunion es una joint venture, resultado de la alianza entre MAPFRE y Allianz Trade, con los cuales buscan ofrecer servicios de Crédito y de Caución en España y Latinoamérica. De esa manera, las pymes podrán tener una mayor seguridad sobre el futuro de sus cuentas por cobrar.

Barrera señaló que un beneficio es poder seguir operando si el proveedor principal no paga. Las pymes no tendrán que preocuparse por la incertidumbre de si un proveedor pagará o no; además, en caso de un inconveniente, se puede cobrar con una compañía con la infraestructura correcta.