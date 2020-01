Argumentos en el juicio político de Donald Trump durante la parte acusatoria

Falta de testigos, documentos públicos y la aceptación pública de Trump son los argumentos de los manager en el impeachment

Falta de testigos, entrega de documentos y la declaración del presidente Donald Trump son considerados argumentos para acursar al mandatario estadounidense como responsable de los dos cargos que se le imputan en el juicio político. Estos son los argumentos que han mantenido los siete miembros de la Cámara de Representantes durante el impeachment.

Representantes de la Cámaraque han sido parte de la parte acusatoria del juicio son los legisladores Adam Schiff, Jerry Nadler, Zoe Lofgren, Vald Deming, Sylvia García, Hakeem Jeffries y Jason Crow.

Adam Schiff, Jerry Nadler, Zoe Lofgren, Vald Deming y Sylvia García dieron como primer argumento que apoyarían un juicio justo para los estadounidenses porque los ciudadanos requieren la verdad. Asimismo, consideran este juicio el más importante de cara a las elecciones que pone en riesgo la democracia de Estados Unidos.

Por su parte, Jerry Nadler se dirigió de manera dura y directa a los senadores: "Cualquier senador que vote para negar un testigo, que vote para negar pruebas, votará para encubrir los crímenes del presidente y la subversión de la Constitución". El senador Schiff también se dirigió para expresar que de negar lo necesario para un juicio justo los electores serían los que los juzgarán severamente, afirmó.

Entre los testigos que solicita la parte acusatoria se encuentran: el embajador John Bolton, Mick Mulvaney, jefe de gabinete interino de la Casa Blanca, laexembajadora Marie Yovanovitch, el diplomático William Taylor y el teniente coronel Vindman.

También han puntializado en laintervención extranjeraque en palabras de Vald Deming esponer en riesgo la seguridad nacional.La intervención deHakeem Jeffries se ha referido a la diplomacia internacional: "En diplomacia, la percepción es importante. Las reuniones entre jefes de estado son momentos decisivos que pueden determinar la trayectoria de los eventos mundiales" y habló de la presión que ejerció Trump sobre Ucrania al no ceder Zelensky a cambio de investigaciones políticas.

El legislador Jason Crow dijo que el presidente Trump traicionó la seguridad nacional a cambio del apoyo a su propia campaña política,que de la misma forma la legisladora Sylvia Garcíaagregó: "nuestro propio presidente está ayudando a nuestro adversario [Rusia] a atacar nuestras instituciones democráticas y la integridad de nuestras elecciones".

Zoe Lofgren,legisladora de California y Sylvia García pidieron que se sepa la verdad con el uso de documentos y testigos, por la democracia de Estados Unidos, que consideran es un derecho de saber la verdad y los ciudadanos deben ver estos documentos.

Donald Trump va a juicio político y se lo acusa de abuso de poder. El proceso inicia el 2020. #ImpeachmentDay pic.twitter.com/OUDQGBEpRz — My Press (@mypress_mx) December 19, 2019

Después que el presidente Donald Trump expresara, "honestamente, tenemos todo el material. Ellos no tienen el material",Demings, legisladora de Florida,señaló enérgicamente al presidente Donald Trump, al aceptar que llevó acabo los hechos por los que se le acusan en el juicio político, pero el senado no cuenta con documentos y posibilidad de citar a testigos. Previamente Demings dijo, "nunca he visto a nadie tomar medidas tan extremas para ocultar pruebas que supuestamente demuestran su inocencia".

Los argumentos que han presentado los senadores no han sido suficientes hasta el momento para poder presentar testigos. Esto imposibilita reunir los documentos que servirían como pruebas en el juicio político. Los administradores (se les conoce como 'manager') argumentan la necedidad de contar testigos, existencia de documentos públicos y la aceptación pública de Trump para poder avanzar en el impeachment.