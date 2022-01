Las ventajas de brindar tiempo libre no remunerado y sabáticos para el estrés laboral

De acuerdo con la OCDE 8 de cada 10 trabajadores mexicanos viven con estrés laboral

Desde el inicio de la pandemia y con la finalidad de seguir laborando muchos trabajos cambiar su modalidad al home office. De esta forma la vida personal y laboral se empalmaron para millones de personas. Esto ha significado un auténtico reto, porque muchos se llegan a sentir abrumados por la situación y al poco tiempo su nivel de productividad llega a disminuir. En ese sentido, la salud mental ha tomado importancia en el mundo laboral, de hecho recargar energías es un tema importante dentro de Recursos Humanos. En este contexto, la idea de brindar con mayor flexibilidad periodos de tiempo libre e incluso los "años sábaticos", pueden ser fundamentales para mitigar el estrés laboral.

#Tecnología | Desde un biosensor que permite conocer los niveles de glucosa en tiempo real, hasta una escaladora vertical fueron premiados por #CES Innovation Awards 2022



➔ https://t.co/DRX7KiB09B pic.twitter.com/6Y1LLMmayp — My Press (@mypress_mx) January 4, 2022

De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 75% de los trabajadores en el país ya sufría de fatiga por estrés laboral, incluso antes de la pandemia. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró que México es el país donde se trabajan más horas por día, dos mil 137 horas por trabajador al año. Según estudios de la OCDE, 8 de cada 10 trabajadores viven con estrés laboral.

Para evitar el 'burnout' laboral, los empleadores deben de ser flexibles y tratar de animar a los trabajadores a tomarse tiempo libre para cuidarse. Sin embargo, a veces la flexibilidad no es suficiente y a pesar de entregar días de descanso con paga, los trabajadores han agotado estos beneficios y el estado de ánimo no mejora. Una posible solución son los días libres sin remuneración, el cual es conocido en algunos países como año sabático. Este se trata de un descanso prolongado, permitido por la empresa, durante el cual no habrá salario. Las razones para tomar un periodo sabático son distintas y no todas tienen que ver con agotamiento. Diversos estudios indican que puede variar de acuerdo con el propio descanso, la necesidad de recargarse creativamente, un descanso de la carrera profesional, cuidar un familiar, entre otras.

#EstiloDeVida | La libertad de culto y el derecho a la no discriminación son principios esenciales para la convivencia entre las comunidades religiosas y la comunidad #LGBT



➔ https://t.co/JSGJgnoyUl pic.twitter.com/ZuI73ljrFX — My Press (@mypress_mx) December 21, 2021

Las empresas deben de tener una política clara respecto a los días libres con pago y su posible periodo sabático. Por ello, Luis Vidrio, director de ventas de Indeed México, aconsejó en exclusiva con NotiPress que las empresas deben de ofrecer primero el receso con pago y cuando haya terminado empezar las conversaciones del sabático. En ese sentido, es importante para Recursos Humanos listar las políticas sobre cómo solicitar el tiempo libre, con cuánta anticipación se debe dar, el número de días a los que tiene derecho, cuántas personas pueden irse al mismo tiempo, entre otros.

Un artículo de Harvard Business Review detalló que el tiempo libre no remunerado se convierte en una poderosa herramienta para las empresas. Entre las ventajas se encuentran las recargas de energías de los trabajador, los cuales regresan con mayor ímpetu e ideas frescas. Pero también fortalecen la planeación y funcionamiento de la empresa ante la falta de un trabajador. Porque, al ser los periodos sabáticos para todos los empleados, permite entrenar a los futuros líderes.