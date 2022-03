Cinco puntos claves para mejorar la seguridad del hogar

Seguridad en casa mientras se disfruta de viajes es posible

Una de las preocupaciones para muchas familias durante la temporada de vacaciones es laseguridad del hogar mientras se encuentran fuera del recinto. Esto muchas veces hace imposible descansar y recargar energía para terminar la primera temporada vacacional del año. En ese sentido, muchas personas buscan mejorar la seguridad del hogar y así poder disfrutar al máximo sus viajes durante Semana Santa.

Durante 2021 la policía de la Ciudad de Méxicoregistró mil 114 robos a casa habitación sin violencia. Sin embargo, la proyección de ocupación hotelera durante la Semana Santa 2021, de la Secretaría de Turismo (SECTUR), era del58 por ciento. Esto sin contar a las familias y personas que se hospedaron en casas de familiares o en casas propias.

#Tecnología | La fiabilidad es uno de los atributos más importantes que debe tener la tecnología de #seguridad para cumplir su función, proteger los inmuebles del robo



➔ https://t.co/BeDdhNYhS0 pic.twitter.com/s27YGS9fkv — My Press (@mypress_mx) December 15, 2021

Considerando que los contagios de Covid-19 han tenido un declive y probablemente el número de turistas aumente durante Semana Santa, EZVIZcompartió a NotiPress cinco puntos clave para mejorar la seguridad en el hogar. La primera fueguardar los objetos de valor, es decir no dejar llaves, joyas y computadoras a la vista. Una opción en ponerlos en una caja de seguridad o un lugar difícil de encontrar, asimismo cambiar la posición de los muebles para que no sean visibles al exterior. El segundo punto fuemantener segura la segunda planta, es decir cerrar todas las ventanas mientras no haya nadie en la casa. Para mejorar la seguridad sería buena opcióninvertir en enchufes inteligentes y así encender algunos focos en la noche para simular movimiento en el hogar.

El tercer punto es cubrir de cámaras de seguridad el inmueble, estas preferiblemente deben de ofrecer una cobertura visual de 360ºy visión nocturna. Actualmente existen cámaras confunciones deseguimiento inteligente, detección de movimiento y notificaciones en tiempo real en celulares inteligentes, las cuales son fáciles de instalar. También recomendaronemplear luces que se activan por movimiento, porque los delincuentes dudan de entrar al estar bajo un foco de luz. Su último consejo fuereforzar puertas y ventas, así como de contar con alarmas de seguridadlas cuales pueden advertir a un servicio externo en caso de un allanamiento.

Para todas aquellas personas que salen durante el periodo vacacional es importante siempre prestar atención a los detalles. En ese sentido se debe de tenerextrema precaución en no pasar ciertas cosas por alto, porque el sentido común será el mejor aliado en preservar la seguridad de las familias y hogar.