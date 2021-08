¿Carta compromiso de la SEP para regreso a clases es falsa como dice García Vilchis?

De acuerdo con la titular de la SEP, la carta compromiso era solamente un documento de análisis

Durante la conferencia matutina del 18 de agosto de 2021, Ana Elizabeth García Vilchis, vocera de "Quién es quién en las mentiras de la semana", presentó dos cartas de laSecretaría de Educación Pública (SEP) que señaló como falsas. En este sentido, Vilchis aseveró, diversos medios de comunicación difundieron información inventada con el propósito de "apuntalar la crítica contra el Gobierno de México". Corroborado, unidad de fact checkingde NotiPress investigó al respecto y encontró engañosos los dichos por García Vilchis.

En la presentación, Vilchis aseveró "la carta es pirata, aunque se hizo pasar como un documento oficial". Asimismo, respecto a la segunda carta agregó, "otros medios publicaron otra carta que también resulta falsa, porque no es un documento oficial". Durante la parte final de su presentación, la vocera reiteró la postura del regreso a clases presenciales voluntario y el rechazo por parte Andrés Manuel López Obrador hacia las cartas compromiso para el regreso a clases. Respecto a la segunda carta, más tarde García Vilchis precisó en Twitter que se trataba de un documento de trabajo y por tanto, nunca se publicó de manera oficial.

No obstante, una de las cartas compromiso fue descrita por la propia Delfina Gómez, titular de la SEP, el 12 de agosto en la conferencia de prensa matutina. Durante su participación, Gómez dio a conocer 10 puntos del protocolo para el regreso a clases. En este sentido, el punto número diez tenía por título "Carta compromiso de corresponsabilidad" y contemplaba ser un requisito para el retorno a las aulas. A este respecto la funcionaria comentó, "también el que nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación". No obstante, en la conferencia del 19 de agosto de 2021 esta rechazó el documento y lo describió como "totalmente falso", además de señalar, este tenía alteraciones.

Asimismo, es posible rastrear la aparición de la carta en la "Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante COVID-19" publicada por la SEP el 21 de julio de 2021. En ella se describe, "las familias deberán presentar el primer día de clases, una vez reiniciadas las actividades presenciales, una Carta compromiso de corresponsabilidad firmada por la madre, padre o tutor".Así también se especifica, "de no llevar la carta, se llamará a la madre, padre o tutor para asegurar que la NNA se encuentra sana o sano y solicitarle que entregue la Carta compromiso de corresponsabilidad al día siguiente". Adicionalmente, la guía anexa el documento que establece diversos compromisos relacionados con hábitos de higiene y monitoreo de síntomas.

Por otro lado, en la conferencia del 19 de agosto Delfina Gómez aseveró, la carta compromiso es falsa, pues "tiene algunas alteraciones y no es incluso algo que emitiéramos de manera oficial". Así también explicó, se trataba de un documento de análisis sin intención de ser utilizado como condicionante para el regreso a clases. No obstante, la titular informó sobre su participación en una minuta llevada a cabo el 13 de agosto en la cual se estableció, dicho documento sí sería considerado como una carta. Al respecto señaló, "siempre y cuando se analizara que no fuera, precisamente, una limitante o no fuera un condicionamiento".En este sentido, Gómez aseguró tener la intención de evitar generar desconfianza en los padres de familia, así también de no provocar la inhibición del regreso a clases presenciales.

Días antes,Obrador declaró el 17 de agosto "acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace". Posteriormente, negó haber tenido participación en su creación y señaló que esta fue "una decisión de abajo". En palabras de Obrador, de haber sido consultado previamente, habría rechazado la propuesta. Al ser cuestionado sobre quién ejecutó la decisión, el mandatario declaró desconocimiento al respecto. Adicionalmente, tachó a la carta compromiso de ser un reflejo de las concepciones burocráticas y autoritarias del sistema neoliberal.

A pesar de que fue la SEP quien difundió el modelo de carta compromiso para el regreso a clases y posteriormente su titular Delfina Gómez confirmó su requerimiento, el gobierno de López Obrador ya no contempla su uso. En su más reciente declaración Gómez expresó, "la carta no existe, se elimina" y explicó, esta solo era una sugerencia que no se llevó a cabo. Por tanto, aseguró, "no queremos burocracia, queremos que si eso crea problema o alguna situación de incertidumbre tan fácil como eliminarla". Finalmente, en la misma fecha el Ejecutivo dijo, el esparcimiento de la carta compromiso en medios de comunicación fue un acto de "politiquería" y aseveró, todos sus difusores son adversarios de la 4T.