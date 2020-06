Apps gratuitas que te ayudarán a mantener el cerebro y la mente saludables

Juegos entretenidos y con dificultades varias para entrenar nuestra mente

El cerebro humano debe ser ejercitado diariamente para mantener sus funciones diarias realizándose de manera óptima; muchas veces nos olvidamos de este órgano al cual le debemos el funcionamiento total de nuestro cuerpo. A lo largo del tiempo han existido varios ejercicios y actividades que nos ayudan a este fin, hoy en día lo podemos tener todo al alcance de nuestras manos a través de aplicaciones para smartphones.

Palabras conectadas, desarrollada por Zentertain es un juego donde cada participante tiene un turno para armar una palabra que se conecte a través de una letra en la palabra creada previamente por su competidor. Cada palabra te da cierta cantidad de puntos y quien más puntos tenga al final gana la partida. Esta divertida aplicación, además de estimular la mente, te ayuda a conocer nueva palabras.

Sopa de letras, de Blackout Lab es la versión digital del tradicional juego de mesa. Poco a poco y dependiendo la experiencia acumulada en la búsqueda de palabras es posible a travesar por los miles de niveles que el juego contiene y que van aumentando su dificultad tanto en el tipo de palabras como en la dificultad para hallarlas. Además puedes elegir tus temas favoritos y pasar horas de diversión mientras ejercitas la mente.

Con más de mil niveles, Blackout también nos presenta Encuentra las diferencias, un juego "divertido y bueno para el entrenamiento cerebral, la concentración y las habilidades de observación". El diseño del juego es moderno y atractivo a toda la familia, además no se necesita estar conectado a una red de Internet. Es posible agrandar la imagen con el fin de una búsqueda más profunda y no hay presión de tiempo para encontrar el objetivo puesto que no conlleva el uso de cronómetro.

Por último, el Test de inteligencia no es un examen para saber qué tan inteligente se es, sino que es una aplicación donde el entrenamiento de la mente se vuelve aún más profundo puesto que los acertijos a resolver implican el uso de otras habilidades además de la observación y la lógica. De acuerdo a la tienda en línea "Test de inteligencia es un juego de acertijos gratuito y adictivo. Tiene muchos acertijos divertidos y engañosos que puedes jugar. Desafía tu mente y relájate mientras juegas. Puedes disfrutar de estos acertijos con tu familia y amigos."

Es posible encontrar estas aplicaciones de manera gratuita en cualquier tienda de apps de tu dispositivo móvil y así tener horas de diversión, al mismo tiempo ejercitar tu mente para tener un cerebro sano y preparado para las vicisitudes de la vida.