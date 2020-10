Xertica relanza plataforma para potenciar el teletrabajo con Google Workspace

Yo Aprendo Apps se enfoca en brindar herramientas para utilizar la plataforma Google Workspace

La urgencia en las empresas por digitalizar cada vez más procesos productivos impuesta por la nueva normalidad conllevó retos importantes en cuanto a adaptación tecnológica e implementación del trabajo a distancia. Ante esto y con el objetivo de promover el autoaprendizaje de habilidades digitales entre los usuarios de Latinoamérica, la empresa en soluciones para digital workspaces Xertica relanzó la plataforma didáctica Yo Aprendo Apps, dedicada a la herramienta de teletrabajo Google Workspace. Esta iniciativa pone a disposición recursos educativos online para todos los usuarios de la herramienta de la gran G, misma que en marzo de 2020 reportó más de 2 mil millones usuarios mensuales activos.

Con respecto a su primera versión, que llegó a cinco mil usuarios en solo cuatro meses, el relanzamiento de Yo Aprendo Apps ahora presenta enfoques específicos para cada uno de los distintos usuarios posibles, además de una nueva sección de noticias y avisos sobre la plataforma con actualizaciones constantes. Entre las novedades, Yo Aprendo Apps contará con entrenamientos en vivo dos veces a la semana de forma gratuita para clientes y, de la mano de especialistas, se tocarán temas como la comunicación y colaboración en el sitio; herramientas como sites y currents; hoja de cálculo, entre otros.

Para impulsar este premisa, la plataforma de Xertica ofrece otra sección nueva llamada Ask the Expert, destinada a que los clientes puedan agendar citas con expertos y resolver dudas particulares directamente con ellos. Estará disponible los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 11:00 a.m., con sesiones de 45 minutos, con un máximo de 100 participantes.

Diana Alexandra Rodríguez, directora de work transformation en Xertica, comentó en un comunicado enviado a NotiPressquela correcta implementación de una plataforma como Google Workspaces para posibilitar el teletrabajo en las empresas depende de que esta se encuentre "apalancada en una cultura que fomente prácticas como la colaboración y la comunicación. Con esto, las plataformas tecnológicas podrán desplegar su potencial y empezar a atravesar cada etapa de madurez digital que vaya requiriendo la empresa".

Algunos números hablan de el creciente grado de necesidad percibida entre las empresas de alcanzar dicha una etapa de madurez digital. De acuerdo con el estudio 2020 Digital Workplace Survey, de la consultora Gartner, el 68% de las empresas encuestadas aseguró que adoptó una estrategia de digital workplace desde el inicio de la propagación global del virus. Por su parte, según la empresa de coworking mundial Co-Work Latam, 6 de cada 10 empresas planean achicar su infraestructura y bajar sus costos operativos mensuales entre un 9 y 12 %, especialmente los relacionados al mantenimiento de sus oficinas.

Si bien es cierto que los conceptos de teletrabajo y transformación digital han cobrado alta relevancia en la industria durante los últimos meses, la nueva normalidad sigue planteando obstáculos para hacer del trabajo remoto una experiencia integral que facilite al usuario las mismas o mayores posibilidades de acción y desenvolvimiento con respecto a los lugares tradicionales de trabajo. Ello hace fundamental adquirir habilidades de entornos como Google Workspace para adaptarse al entorno laboral en creciente digitalización.