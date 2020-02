Usuarios de Google Stadia quedaron decepcionados por el servicio

Google Stadia decepciona a sus usuarios por el servicio

Google decepcionó a los usuarios de Google Stadia, el nuevo servicio de videojuegos que ofrece en la nube, los gamers se sintieron defraudados cuando la plataforma tuvo problemas de actualizaciones, características faltantes y, principalmente, por la escasez de títulos populares en la aplicación. En este sentido, las promesas que en un inicio la empresa había confirmado con el fin de competir con las consolas tradicionales y otros servicios de streaming de videojuegos no fueron cumplidas.

Desde su lanzamiento, la empresa de Mountain View expandió la experiencia de juego a todos los Google Chromecast Ultra, agregó algunos logros exclusivos, abrió el modo multijugador y en la actualización más reciente de la plataforma expandió su mercado a 18 dispositivos Android, quitando la exclusividad de la aplicación a sus teléfonos Google Pixel.

A pesar de ello, algunas promesas de la compañía no se han cumplido, el ejemplo claro es que aún no existe el soporte para el sistema operativo iOS, opciones de suscripción sin la necesidad de un hardware de la marca, compartir partidas a través de redes sociales, modos de juego en resoluciones 4K y la función de compatibilidad del control Stadia con varios dispositivos al mismo tiempo.

#Google dio a conocer #Stadia , su revolucionario servicio de videojuegos en la nube , durante su presentación especial en la #GameDevelopers Conference. pic.twitter.com/FNOJF9JuRy — My Press (@mypress_mx) March 21, 2019

La competencia de las plataformas que ofrecen videojuegos basadas en la nube, cada vez es mayor. GeForce Now de Nvidia permite la posibilidad de ejecutar la aplicación en cualquier dispositivo Android con un mínimo de 2 GB de memoria RAM y un sistema operativo Android Lollipop o superior. Por ello, las primeras impresiones del nuevo servicio de Nvidia fueron bien aceptada por los jugadores. El principal problema de GeForce Now es su cobertura limitada, por tanto, solo se encuentra disponible en Estados Unidos, Japón y algunas regiones de Europa.

Una de las principales razones por las que GeForce Now de Nvidia ha tenido gran aceptación por parte de los usuarios, es la transparencia en las políticas del servicio de suscripción. Por ejemplo, la compañía admite tener un límite de 1080p y 60 fotogramas por segundo (FPS). En cambio Google Stadia argumenta que alcanza resoluciones 4K cuando únicamente llega a 1080p limitando la experiencia de juego en televisores y teniendo dos juegos triple a, Red Dead Redemption y Destiny 2.

Cabe destacar, que un servicio de videojuegos vía streaming no es la opción para jugadores experimentados empeñados en tener la mejor resolución de sus títulos preferidos. Las plataformas como GeForce Now y Google Stadia están pensadas en un público interesado en jugar títulos con gráficos de última generación, pero no poseen una consola o una PC capaz de reproducir esos juegos, además de buscar un punto de entrada accesible al mundo del gaming sin invertir mucho dinero en ello.