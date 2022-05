Cuáles son las tendencias en infraestructura para centros de datos en 2022?

Diferentes organizaciones trabajan para adaptarse a estas tecnologías o están realizando actualizaciones necesarias

Mediante un comunicado, Panduit explicó a NotiPress que el desarrollo de centros de datos en México se ha visto beneficiado por la generación de nuevos proyectos. Pues, según Marco Antonio del Prete Tercero, secretario local de Desarrollo Sustentable, (SEDESU), en Querétaro existen al menos 15 proyectos de centros de datos concretados y por concretarse. En este sentido, la compañía de diseño de infraestructura eléctrica, explicó las tendencias tecnológicas clave el desarrollo en este campo.

Panduit señala que diferentes organizaciones trabajan para adaptarse a estas tecnologías o estánrealizando actualizaciones necesarias. Esto principalmente para sacar el máximo provecho a sus redes corporativas en función. Por ello, Juan Pablo Borray, gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Panduit, explicó a NotiPress cuáles son estas tendencias. Además de qué manera las mejoras en la infraestructuraayudan a los equipos de trabajo a mejorar su eficiencia.

Centrode datos es el corazón de la red corporativa y de su correcto funcionamiento depende que la información fluya oportunamente entre las diversas áreas de la empresa y hacia el exterior. Por ello lavelocidad de transmisión en el data centeres un factor clave al momento de diseñarlo o actualizarlo. Si bien el cableado de cobre ofrece grandes ventajas, la fibra óptica es mucho más veloz, pero debido al costo muchas veces se ha limitado su uso a tramos puntuales.

Sin embargo, al constituir el centro de datos un área relativamente pequeña dentro de una instalación, tener fibra óptica no resulta oneroso. Por el contrario, representa una gran inversión para hacer fluir los datos de manera más veloz entre los diferentes equipos delcentro de datosdatos para atender rápidamente a los usuarios.

Eficiencia térmica

Conforme los equipos para el centro de datos se están volviendo más potentes y compactos, hay una mayor generación de calor. Según explica Borray, esto representa un desafío al momento de diseñar o remodelar centros de datos porque los ingenieros deben echar mano de todas las herramientas para lograr la eficiencia térmica en control de temperatura. Aplicando desde construcciones pensadas para aprovechar corrientes naturales de aire, hasta instalaciones con sofisticados equipos de enfriamiento líquido. Esta optimización no solo constituye una exigencia de ahorro en costos de electricidad, sino que obedece a tendencias corporativas cada vez más difundidas como el uso responsable de la energía.

Cableado de categoría 6ª

El cobre continúa siendo el tipo de cableado más difundido en las instalaciones de red por su gran relación costo/beneficio. Sin embargo, a la hora de decidir cuál estándar adoptar, puede surgir cierta confusión por la variedad de estándares. Durante 2022 la categoría 6A cumple 13 años de haberse lanzado como estándar y sigue siendo la mejor opción al momento de tender un cableado de cobre. Este estándar trabaja con el conector RJ45, el cual tiene una amplia difusión a nivel mundial, no solo en instalaciones, sino a nivel de fabricación de toda clase de equipos que se conectan a la red.

PoE (Power Over Ethernet)

No solo esta tecnología ofrece como ventaja la simplificación en el cableado, sino también permite un uso más eficiente de la energía, al transmitirse por la misma vía tanto los datos como el suministro eléctrico. Incorporan alimentación eléctrica a una red de internet, y con ello se elimina parte del cableado. Además, esta reducción en materiales lograahorros de más del 30% a las organizaciones.

Ciberseguridad

Si bien la ciberseguridad siempre ha sido un tema de cuidado en las empresas, la nueva realidad social ha catapultado esta preocupación. Dado que, al encontrarse los usuarios fuera de los muros corporativos, lospuntos de vulnerabilidad a la red se incrementan. Frente a esta nueva realidad se deben implementar todas las medidas de seguridad para construir filtros virtuales de protección y a la vez permitir que los usuarios puedan realizar sus actividades desde donde se encuentren.

Para Panduit, avances tecnológicos no detienen su curso y las organizaciones deben mantenerse alerta a las tendencias para no quedar rezagadas en el mercado. Inclusive situaciones como la coyuntura sanitaria no han detenido los cambios, sino que han impulsado nuevas formas de adopción de la tecnología.