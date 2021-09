Sector tecnológico es una gran área de oportunidad para el talento de Latinoamérica

La transformación digital en Latinoamérica no se encuentra en una etapa tan acelerada hoy en día

A nivel mundial, el 67% de las empresas han implementado el teletrabajo en la pandemia, de acuerdo con la consultora KPMG. Esta situación ha impulsado cada vez más la tendencia del llamado "Work From Anywhere" (o trabajar desde cualquier lugar). De esta forma, las empresas ya no limitan las contrataciones a personas que radican en la misma ciudad o país donde se encuentra la compañía. Asimismo, según expertos, en diez años toda gran compañía estará enfocada al área de tecnología, pues las industrias están tendiendo hacia ella, al ser la mejor opción para escalar en los negocios. Por ello, resulta fundamental que la población de Latinoamérica decida emprender camino hacia carreras del rubro tecnológico.

Sin embargo, actualmente existe un gran brecha salarial entre pobladores del mismo continente: trabajadores con origen en América Latina y aquellos con locación en Estados Unidos y Canadá. En lo que respecta a expertos e ingenieros en tecnología del mismo calibre, la diferencia del salario promedio anual de dichos países es de casi 120 mil dólares, según información brindada por Talently. En Estados Unidos y Canadá empleados de este sector ganan al año 150 mil dólares, mientras en Latinoamérica los especialistas del mismo grupo aspiran a recibir 30 mil dólares.

Bajo este contexto, Doménica Obando, CEO de Talently, compartió en una entrevista exclusiva para NotiPress su visión sobre el panorama de la transformación digital en Latinoamérica. Según la directora ejecutiva, esta región no se encuentra en una etapa tan acelerada y esto radica en la dificultad de contactar con profesionales de tecnología. Asimismo, para erradicar este patrón será fundamental visibilizar internacionalmente el talento latinoamericano a nivel técnico, así como adquirir todas las validaciones.

Ante esta situación, la plataforma de educational technology (edtech), Talently, actualmente desarrolla un programa llamado "Talently Senior", el cual capacita al talento latinoamericano para obtener puestos de trabajos remotos enfocados en tecnología con compañías internacionales. El programa no tiene costo de matrícula y tiene una duración de 12 semanas en las que los seleccionados recibirán mentorías grupales, individuales, sesiones técnicas y de inglés en vivo. Asimismo, tendrán acceso a contenido grabado disponible 24/7 en la plataforma para avanzar en los procesos de selección y conseguir un nuevo empleo internacional como developer senior. Dicho programa va dirigido a desarrolladores de software con más de tres años de experiencia, quienes buscan triplicar sus ingresos y está basado en tres componentes esenciales.

El primero abarca la educación en temas de empleabilidad, el segundo consiste en mejorar y desarrollar habilidades de comunicación bilingüe, y por último, la conexión directa con compañías de Estados Unidos y de América Latina con las que la plataforma trabaja. Algunas de las empresas aliadas de la plataforma para contratar a los developers que han concluido el curso intensivo son Microsoft, Rappi, Globant y Bitso, entre otras.

Durante las semanas del entrenamiento, los seleccionados reciben coaching para crear un perfil internacional en LinkedIn y acceso a cientos de vacantes en la red de empresas aliadas de Estados Unidos y Latinoamérica. También contarán con preparación para superar entrevistas y pruebas en compañías extranjeras, así como acompañamiento de mentores expertos en reclutamiento tech durante todos los procesos de selección.

Para aplicar a este programa los solicitantes pueden acceder a la web de la empresa y podrán aplicar hasta el 30 de septiembre de 2021.

"Hoy en día tenemos estudiantes de más de 10 países de Latinoamérica y la expansión la vemos diversificando programas dentro del nicho software developers para abarcar todo el mercado", aseguró Doménica Obando. De igual manera, la emprendedora señaló que actualmente las mayores oportunidades de penetración se concentran en Perú, México y Colombia. No obstante, el próximo objetivo de crecimiento de la edtech consiste en posicionarse como líder en Argentina.

Entre las características indispensables de un buen desarrollador de software, Obando destacó la habilidad técnica de resolver problemas complejos de forma sencilla, así como la comunicación efectiva del individuo con su equipo. Conocer las necesidades del negocio e involucrarse en ellas también será pieza clave para realmente entender el soporte y esto es capaz de aportar más valor a la empresa y organizaciones.

Respecto al crecimiento de múltiples compañías bajo el contexto de la pandemia, Obando destacó, el confinamiento tuvo un impacto positivo en la empresa. Lo anterior sucedió gracias a que el teletrabajo se popularizó, y aunado a esto, se demostró que los empleos digitales tienen la capacidad de ser remotos.

Al emigrar laboralmente hacia compañías de talla internacional, con una amplia gama de conocimientos, los developers latinoamericanos presentan más oportunidades de convertirse en los fundadores de las próximas startups. Es decir, esto significa la posibilidad de subir la calidad, eficiencia y relevancia del sector tecnológico en la región de Latinoamérica.