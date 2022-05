Primer Bootcamp de programación: Fintual busca programadores mexicanos

Convocatoria llevará a desarrolladores a la Patagonia Chilena

Fintual lanzó eñ 28 de abril de 2022 la convocatoria de bootcamp, "Fintual Intensivo Natales" (FIN) 2022, para quienes deseen integrarse a la empresa como desarrolladores de software. Este proyecto organizado por la startup de origen chileno dedicada a la solución de inversiones, en su búsqueda abre una oportunidad también para el talento mexicano.

El registro a la convocatoria termina el 5 de mayo de 2022, y para los developers elegidos habrá un curso de capacitación intensivo con una duración de tres meses. El cual se llevará a cabo en Puerto Natales, en la Patagonia Chilena, un lugar considerado el próximo hub de innovación Finetech e incubadora de desarrolladores latinos.

Valentín Jadot compartió para NotiPress el interés de la empresa de atraer nuevo talento para "seguir posicionando a Chile como un hub para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento en América Latina". Compartió, el interés de realizar el evento en la Patagonia Chilena es por considerarlo uno de los mejores lugares en el mundoy además el deseo de generar un mayor interés en la atracción de nuevos talentos.

La convocatoria estará abierta para toda América Latina, sin embargo, para el caso de los mexicanos, Fintual México, se hará cargo de los gastos. Es decir, el vuelo redondo Ciudad de México-Santiago-Puerto Natales, alojamiento y comidas, además, loscostos de insumos tecnológicos para llevar a cabo actividades de las capacitaciones.

No es esta la primera vez que FIN hace una convocatoria, lo hizo anteriormente en 2021 a través de la Ruta Fintual con la misma finalidad. No obstante, dicha búsqueda fue a nivel nacional, en once entidades ubicadas al sur de Santiago de Chilede donde resultaron cuatro ganadores y nuevos integrantes del equipo Fintual.

Dicha convocatoria será mayor para 2022 pues se abre la búsqueda a nivel Latinoamérica para dar oportunidad a los nuevos talentos de la región de convertirse en verdaderos desarrolladores de software. Guiados en conjunto con mentores y developers de Fintual a través de una modalidad peer to peer para aprendizaje mediante la práctica grupal e individual. Fintual es una plataforma de inversiones con presencia en Chile y México, en este segundo, con figura jurídica de asesor de inversiones, además la empresa es supervisada por la Comisión Bancaria de Valores. En México se trata de la primera fintech regulada por la Comisión para el Mercado Financiero en Chile con figura de Administradora General de Fondos.