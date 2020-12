Predicciones de TI; cómo se pueden preparar las empresas para 2021

Ciberataques y fallas en sistema continuarán presentes

La ciberseguridad, el espacio laboral y la economía sufrieron importantes cambios y desarrollaron innovaciones tecnológicas durante el 2020. En este contexto, Quest, empresa dedicada a la creación de software, anticipa cómo serán las Tecnologías de la Información (TI) para el año 2021, en donde contempla los riesgos de usar tecnologías específicas y los ataques más usados por hackers.

Rogério Soares, director de preventas y servicios profesionales de Quest Software en Latinoamérica, compartió con el equipo de NotiPress una serie de predicciones para el 2021 motivadas por la ‘resiliencia digital’. Esta resiliencia, según Soares, permite convertir la crisis en oportunidad "al visualizar que las organizaciones aprovechen las tecnologías para encontrar información, conectar a las personas. En última instancia, también desarrollar formas nuevas y creativas de ofrecer sus servicios y bienes".

Dentro de este contexto, las predicciones sobre las TI en 2021 consideran futuras multas impuestas por el gobierno en contra de las víctimas de ataques cibernéticos, como el secuestro de información. Ello, por no reportar el caso a las autoridades y pagar la cuota requerida a los criminales. Otra predicción es el ciberataque a la reputación de una persona o institución por medio de la divulgación de las capacidades organizativas del negocios o ganar cuota de mercado de la víctima. Si bien no acabarían las violaciones al Big Data o los bloqueos de dispositivos, esta nueva forma ganaría terreno en las actividades criminales en línea.

Asimismo, el ‘Zerologon’, una vulnerabilidad crítica en el protocolo remoto de Windows Netlogon (MS-NRPC) revelada por Microsoft en agosto de 2020, continuará hasta 2021. Esta fractura en el sistema está catalogada de gravedad máxima como defecto de software. También, en el siguiente año las empresas se "darán cuenta"de las dificultades de que implica la migración de TI. Específicamente en circunstancias de fusiones y adquisiciones de nuevas empresas; aunado a la falta de personal especializado.

Otra tendencia en 2021 será el riesgo para la propiedad intelectual debido a la rotación de personal entre las empresas. El diseño de códigos, planes estratégicos e investigación podría ser reclamado por sus creadores, afectando directamente el modo de operar de la empresa. Debido a la nueva normalidad, estas las empresas deberán planificar acciones para mantener la continuidad del trabajo, como la hibridación laboral o el uso de diferentes software.

Soares señala, la resiliencia digital no significa mover todo a la nube, sino determinar los datos mínimos necesarios para funcionar sin acceso a la nube y crear un modelo híbrido en respuesta a los planes de digitalización y planes de recuperación de desastres. Estas predicciones para 2021 se deben al panorama actual y como respuesta a los problemas tecnológicos vistos durante el año, mismos que mantendrán relevancia en el próximo año.