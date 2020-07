Podría rebasarse marca crítica de 1.5°C en la temperatura media global, expertos

La Organización Meteorológica Mundial predice un 20% de probabilidad de llegar a 1.5° C de aumento en la temperatura media global

Es muy probable que la temperatura media global en cada uno de los próximos años (2020-2024) se mantenga un grado Celsius por encima de los niveles preindustriales (1850-1900), aseguró la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en un informe sobre el cambio climático. Las predicciones indican, además, un 20 por ciento de probabilidad de que se rebase la marca crítica de 1.5°C en al menos uno de esos años, aunque esta cifra va en aumento.

Adicionalmente existe la posibilidad (alrededor del 70%) de que la temperatura aumente 1.5° C en uno o más meses durante este período de cinco años. A pesar de estos alarmantes picos, la OMM puntualizó, un aumento de 1.5° C en la temperatura media de la tierra, durante la totalidad del periodo 2020-2024, es altamente improbable. De acuerdo con el organismo, estas predicciones las lidera la oficina meteorológica de Reino Unido y se actualizan anualmente, con la participación de relevantes científicos climáticos y modelos computarizados de los mejores centros climáticos del mundo.

Según la OMM, la temperatura promedio de la Tierra ya se encuentra 1° C por encima de los niveles preindustriales y, señala, desde 2015 a 2020 han sido los cinco años más calurosos de los que se tenga registro. Debido a los objetivos del Acuerdo de París, esto es un enorme reto para el mundo en materia de combate al calentamiento global. Según el acuerdo firmado con el fin de combatir el cambio climático, la meta es mantener el aumento de la temperatura en este siglo considerablemente debajo de los 2° C, e incrementar esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1.5° C.

#MedioAmbiente | Debido a las restricciones de movilidad se registró un descenso de entre 4 y 7% de los niveles de CO2 en el ambiente



➔ https://t.co/ctg6fe2bDz pic.twitter.com/X82b9BkiFG — My Press (@mypress_mx) May 23, 2020

"La desaceleración industrial y económica de la Covid-19 no es un sustituto de una acción climática sostenida y coordinada. Debido a la larga vida útil del CO2 en la atmósfera, no se espera que el impacto de la caída de las emisiones este año conduzca a una reducción de las concentraciones atmosféricas de CO2 que impulsan los aumentos de la temperatura global ", expresó en un comunicado Petteri Taalas, el secretario general de la OMM y alentó a los países a considerar también a la acción climática dentro de sus planes de recuperación de la Covid-19, con el fin de evitar amenazas al bienestar humano, a los ecosistemas y a las economías.

Aunque muchos gobiernos y compañías implementan, cada vez con más frecuencia, medidas contra el cambio climático y el calentamiento global, estos actores deben tomar ventaja de herramientas como las mediciones anuales de la OMM y actuar en consecuencia para reducir la posibilidad de que el aumento en la temperatura supere la marca de 1.5°C en los próximos años, coinciden los especialistas.