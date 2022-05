Mercado de NFT muentra señales de estabilidad de cara a 2022

Según especialistas de Chainalysis, luego del boom en 2021 las transacciones con NFT indican un proceso de estabilización

Chainalysis, firma de consultoría e inteligencia orientada al mercado de criptomonedas, informó que las transacciones de tokens criptográficos no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) muestran señales de estabilidadpara 2022. Especialistas informaron, tras el boomde mercado registrado en 2021, los movimientosrealizados con estos objetos digitales se han reducido y tienden a estabilizarse, principalmente por una mayor presencia de instituciones.

Las tokens NFT se caracterizan por ofrecer un objeto digital único, generalmente en forma de imágenes o audio, cuyo certificado digital puede sercomprado con criptomonedas,informó la consultoría. A diferencia de los activos digitales criptográficos, como las divisas Bitcoin y Ethereum, una NFT se considerairrepetible, por lo cual depende de suvalor de coleccionista al circular en el mercado.

#Negocios | Ahora tener momentos únicos del deporte como un gol de Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé y atesorarlos a través de #NFTs podría valer millones de dólares



➔ https://t.co/cmHkz1H8w9 pic.twitter.com/HQQKjiijuv — My Press (@mypress_mx) September 29, 2021

En un comunicado para NotiPress, la firma comentó que el crecimiento del mercado NFT ha sido inconsistente, pero tiene indicios de estabilidad. Asimismo, la mayor parte de su actividad de transacciones ha presentado cifras menores a 10 mil dólaresen criptomonedas, valor equivalente al precio de minoristas.

Si bien esto indica que la actividad se encuentra concentrada en los coleccionistas, las inversiones y participación institucionalserá clave laestabilidad el mercado. Según Chainalysis, entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, las instituciones realizaron al menos mil 889 transacciones por semana.

Al respecto, el comunicado consultado por la agencia de noticias informó, se presentó una tendencia a la baja en transacciones institucionalesdurante abril de 2022. En contraste con el periodo que abarcó hasta febrero del año en curso, las últimas cifras registradas el 17 de abril mostraron una actividad de solo 472 transacciones institucionales de NFT.

Por su parte, el medio especializado en criptomonedasCoinTelegraph informó, si bien laactividad de NFT se ha reducidopara apuntar a la estabilidad, el mercado mantiene un número modesto de ventas. El domingo primero de mayo, el volumen de NFT vendidas con la criptomoneda Ethereum alcanzó 550 millones de dólares en la plataforma OpenSea.

#Tecnología | Con el fin de acelerar la investigación de IA y ayudar a construir el metaverso, #Meta fabricará una supercomputadora que hará trillones de operaciones



➔ https://t.co/sPnqzjqqSt pic.twitter.com/Jur7noWShQ — My Press (@mypress_mx) February 10, 2022

Cointelegraph comentó, este análisis de la actividad NFT responde a declaraciones de medios locales y digitales en Estados Unidos, que aseguran un colapso del ecosistema no fungible. Según el medio, uno de los motivos detrás de esa opinión es el desplome de las ganancias generadas por el videojuego AxieInfinity, que pasó de 40 millones de dólares a 500 mil en un periodo de 6 meses.

Asimismo, la escena de criptomonedas ha presentado dificultades en su mercado durante el periodo de pandemia por Covid-19, especialmente en las categorías de plagios,robos, y falsificaciones. Sobre las NFT, una de las compañía más importantes encargadas de alojar las imágenesde NFT, OpenSea, declaró que hasta 80% del material en el sitio entra en dichas categorías.

No obstante, la firma Chainalysis indicó que la actividad de compra-venta e inversión en NFT no se ha ralentizado por completo, pero muestra estabilidad. Aunado a ello, ningún país con alta actividad de transferencias de tokens no fungibles representa 40% del mercado, lo que indica un escenario positivo sobre la descentralización de estos negocios.