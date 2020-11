La industria de los videojuegos, nuevo blanco de ciberdelincuentes

La industria de los videojuegos es una de las más vulnerables

Debido a la pandemia de coronavirus, el consumo de videojuegos se vio incrementado durante los últimos meses del año 2020. Ahora hay más usuarios y se dedica más tiempo al gaming, sin embargo, esto puso a esta industria en la mira de ciberdelicuentes. Un estudio hecho por la compañía tecnológica Akamai informa, se han registrado en los últimos dos años más de 10 mil millones de ataques en la industria de los videojuegos y en este 2020 ha habido al menos más de 3 mil ataques a este sector. Debido a ello, diversos medios ponen de manifiesto la importancia de las vulnerabilidades de ciberseguridad en la industria de los videojuegos y comentan diversas medidas a tomar para proteger datos y evitar pasar un mal momento.

Analistas de la empresa ESET estiman, la industria de los videojuegos tendrá un valor aproximado de 200 mil millones de dólares en 2023, lo que sin duda mejorará la experiencia de los jugadores pero también los expondrá más debido al valor que tendrá para los ciberdelicuentes. Los últimos casos en la industria recuerdan la importancia de tomar medidas de precaución.

Por ejemplo, la compañía japonesa Capcom, creadora de franquicias como Resident Evil, Street Fighter o Megaman, fue víctima de un ciberataque durante la primera semana de noviembre, cuando sus programadores observaron inconsistencias en su plataforma. Inmediatamente tomaron medidas, frenaron la propagación del ataque a sus usuarios y aunque estos últimos no se vieron afectados, la compañía les recomendó actualizar sus sistemas y contar con una solución de seguridad en sus dispositivos.

Otros casos se han registrado en los últimos meses de la cuarentena en juegos populares como Among Us y Fall Guys, además del marketplace Steam. Ciberdelicuentes organizaron campañas falsas a través de los chats con el propósito de cometer phishing y robar cuentas completas de los usuarios. Aunque el aumento de ataques podría resultar alarmante para las compañías, a los usuarios no parece impórtales mucho. Una encuesta realizada por DreamHack sobre ciberseguridad a los jugadores indicó, el 55% de ellos admitieron haber tenido en riesgos sus datos en diversas plataformas de videojuegos, pero sólo el 20% expresó sentir preocupación por ello.

El informe de DreamHack también señala los gamers no le dan un valor real a sus datos asociados a sus cuentas. No obstante, para las empresas el tema de la ciberseguridad es de vital importancia, por ello algunas compañías como Kaspersky señalan las siguientes recomendaciones para proteger la seguridad tanto de los jugadores como de las mismas empresas que dan el servicio de entretenimiento:

Verificación en dos pasos: tal mecanismo no viene activado por defecto pero se recomienda activarlo por ser uno de los mejores métodos para evitar robo de datos. Al activar este sistema, los hackers no podrán acceder a los datos del usuario pues es necesaria la verificación directa del propietario a través de un dispositivo móvil.

No asociar formas de pago: Se recomienda no tener asociada ninguna forma de pago de manera permanente y utilizar en su caso tarjetas individuales para cada plataforma, aunque no es lo más cómodo es lo más seguro en caso de robo de datos bancarios.

Finalmente se recomienda poner en duda las grandes ofertas en la web, no contestar a ningún intento de contacto y en su lugar comunicarse personalmente con la plataforma. Por el gran valor que tiene esta industria y por las cualidades de sus usuarios, de ingresos disponibles y poca importancia a la seguridad, es relevante señalar las vulnerabilidadesde la industria de los videojuegos.