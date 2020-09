¿Jugar en PC o consolas?: Diferencias en exclusividad de títulos y servicios online

Jugabilidad online y exclusividad de títulos factores para decidir si comprar una consola o PC

Existen varios factores para decidirse entre una consola de última generación o una PC Gaming, desde su composición en hardware, hasta la cantidad de títulos exclusivos que pueda tener cada uno. Hace quince años el debate entre PC y consolas no se centraba en el rendimiento, sino en quién ofrecía el mejor catálogo de juegos para los usuarios. Las principales desarrolladoras de videojuegos apostaban más por PlayStation, Nintendo y Xbox debido a que las consolas tenían una base mayor de jugadores y la arquitectura de las PC imposibilitaba el portar videojuegos de consolas a ordenadores.

A pesar de ofrecer el mejor rendimiento, jugar en PC solía ser bastante caro para la época donde el PlayStation 3 y el Xbox 360 dominaban el mercado. Hoy en día, los precios se han equilibrado y se puede obtener una PC gaming con características muy similares a una consola por menos de 15 mil pesos, un costo muy cercano al que tendrán el Xbox Series X y el PlayStation 5. Centrarse en las características de hardware de cada dispositivo podría ser muy extenso debido a la flexibilidad de las computadoras al momento de intercambiar componentes y mejorar el rendimiento de las PC Gaming.

Por ahora, las comparaciones se deben centrar en la exclusividad de los juegos y la jugabilidad online. Jugar en PC ofrece la oportunidad de jugar gratis en Internet sin la necesidad de suscribirse a un plan mensual o comprar tarjetas de prepago. Además, los juegos en ocasiones son mucho más baratos para PC. Un ejemplo de ello es cuando los juegos en consolas sobrepasan los mil 300 pesos mexicanos, cuando en PC alcanzan los mil pesos mexicanos.

No obstante, jugar en consolas tiene ventajas. La primera es la exclusividad, (una desventaja para PC). Si bien, Microsoft se abrió de manera frontal a la retrocompatibilidad entre PC y Xbox desde el Xbox One X permitiendo disfrutar a los usuarios títulos exclusivos de la marca, siempre y cuando los títulos fueran adquiridos en las tiendas virtuales, PlayStation ha sido hermética con sus títulos, siendo sus juegos triple A uno de los mayores alicientes con el objetivo de incitar a los usuarios a comprar una consola de Sony. Aunque han tenido juegos compatibles con PC como Horizon Zero Dawn, por el momento la gran mayoría siguen estando disponibles para sus consolas y si existe la intención de las personas por jugar los títulos exclusivos, están obligados a adquirir una consola.

Hasta el momento, las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X tienen características muy similares a una PC gaming de gama media en cuestión de hardware. Por lo tanto, las ventajas deben enfocarse en la practicidad para jugar, qué títulos son los que se desea jugar o, incluso, analizar si se quiere jugar por menos dinero los juegos más populares y que los desarrolladores lanzan para las tres plataformas. Esos puntos serán clave a la hora de decidir por cuál plataforma declinarse.