Innovación médica debe garantizar la salud universal, sin distinción: AMIIF

Especialistas hablarán de la salud mental en tiempos de postpandemia

Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), la innovación médica promete nuevas maneras de prevenir, diagnosticar y supervisar los problemas de salud. Asimismo, plantea el desarrollo de nuevos medicamentos y dispositivos para abordar el tratamiento de las enfermedades y padecimientos en pro a mejorar el alcance de la medicina. Ante este escenario, según la opinión de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la innovación solo tiene sentido cuando llega a toda la población.

Siguiendo esta línea, la premisa de la AMIIF implica que el destino final de la innovación médica es la salud de toda la población, sin distinción alguna. En función de cumplir este objetivo, la industria biofarmacéutica ha incursionado en la labor de generar las nuevas opciones terapéuticas que han cambiado el panorama de muchas enfermedades. Asimismo, en la actualidad, ya han prolongado la esperanza de vida de millones de personas a nivel mundial, según un comunicado de la AMIIF enviado a NotiPress.

Con el objetivo de destacar el papel de la innovación en el avance médico y sus aportaciones a la sociedad, expertos se reunirán en la Semana de la Innovación 2022. La Transformación del sector salud: Aportaciones de la Industria Farmacéutica, organizada por séptimo año por la AMIIF. Del 26 al 28 de abril, líderes y representantes de este sector, así como autoridades de salud y profesionales médicos, se reunirán para dialogar sobre estos temas.

A lo largo de tres días y a través de mesas de diálogo se expondrán temas como, por ejemplo, enfermedades no transmisibles (ENT) y género. Durante esta ponencia se mostrarán los hallazgos que los estudios con perspectiva de género sobre ENT han arrojado en otras latitudes. Después se presentará el proyecto de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en colaboración con el George Institute de Australia. Dicho proyecto fue auspiciado por la AMIIF, sobre el Impacto Económico y en Salud de la Atención de las Enfermedades no Transmisibles en Mujeres en México.

Entre otros temas de interés y actualidad que tienen impacto en la industria biofarmacéutica, especialistas hablarán de la salud mental en tiempos de postpandemia. Asimismo, debatirán sobre las eficiencias e innovación alrededor del cáncer, una visión integral en la redefinición de la salud, nuevas tendencias y casos de éxito en el impulso a la investigación clínica. Se destacarán los nuevos modelos y herramientas de investigación clínica en la industria biofarmacéutica y se compartirán casos de éxito en el ámbito sanitario-regulatorio.

Marco regulatorio, motivo de diálogo

La autoridad regulatoria es vital para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de los medicamentos. De igual manera, garantiza que estos lleguen a los pacientes en el momento necesario. Por este motivo, uno de los temas a tratar será la Armonización internacional y reliance regulatorio: Retos y oportunidades,a través del cual expertos hablarán sobre la importancia de la inclusión de México como país miembro del International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. Por otra parte, se tocarán los compromisos y responsabilidades que como país se tienen, involucrando necesariamente la participación colaborativa entre la entidad reguladora y los sectores regulados.

Finalmente, se hablará de la propiedad intelectual como un factor para innovar en salud. Esta exposición presentará especialistas quienes pondrán sobre la mesa la importancia de la propiedad intelectual para generar el ambiente que permita innovar en salud y mejorar el bienestar de las personas. Con la implementación del T-MEC se lograría establecer estas condiciones en México, según el comunicado consultado por la agencia de noticias.

Con eventos como éste, laindustria farmacéutica de innovación busca refrendar su compromiso con la salud de toda la población mexicana. Además de compartir buenas prácticas, presentar temas de interés y actualidad que contribuyen a que se siga avanzando en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas que incidan en el bienestar de las personas.