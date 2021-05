E3 y Gamescom 2021 serán completamente virtuales y para todo el público

Presentaciones y shows más importantes de la industria de los videojuegos serán completamente virtuales

Pese a la pandemia de Covid-19, la principal feria de videojuegos a nivel mundial volverá en junio como una presentación gratuita y 100 por ciento virtual. La Electronic Entertainment Expo (E3) se celebrará por Internet del 12 al 15 de junio, según anunció la Entertainment SoftwareAssociation(ESA).

Stanley Pierre-Louis, director ejecutivo de la ESA señaló a través de un comunicado que, durante dos décadas, el E3 ha sido el principal escenario para mostrar lo mejor de la industria de los videojuegos. "Nuestra misión es evolucionar el E3 y hacer un show más inclusivo, seguiremos tratando de emocionar a los fans con grandes revelaciones e información privilegiada sobre videojuegos", puntualizó.

Como era de esperar, Microsoft y Nintendo participarán junto con grandes desarrolladores y editores, entre ellas, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive y Warner Bros. Aunado a ello, la Entertainment Software Association señaló que Square Enix, Bandai Namco y Sega, también participarán en el show virtual.

Si bien, las incorporaciones actuales son empresas muy importantes dentro de la industria de los videojuegos, todavía hay otras firmas quienes no han confirmado su asistencia al E3 2021. Sony y Electronic Arts (EA) son dos de las compañías que no han estado desde hace varios años, cada marca realiza su propia presentación. Sin embargo, Activision es la desarrolladora más importante de la lista de ausentes, aunque todavía no se descarta la posibilidad de verlos dentro del E3.

De la misma manera, el Gamescom, otra de las presentaciones más importantes de videojuegos del año será completamente digital, así lo confirmó la Asociación Alemana de la Industria de los Juegos. Félix Falk, director general de juego en la asociación destacó que se tomó la decisión con el objetivo de albergar al Gamescom 2021 de forma digital y totalmente gratuito. "Queremos demostrar que cada miembro de nuestro equipo ha estado trabajando duro durante meses en nuestro próximo show, especialmente en los elementos digitales".

Cabe señalar, su anterior presentación, la Gamescom 2020 tuvo más de 100 millones de reproducciones en las plataformas de video, más de 50 millones de usuarios únicos de 180 países y 370 socios de 44 países. La organización señala que este año, esperan ampliar aún más su estrategia de éxito a fin de ofrecer a la comunidad de los videojuegos más fuerte en comparación al año anterior.

Otras empresas de tecnología han hecho lo propio, llevar sus shows a plataformas virtuales y abriendo el acceso no solo a la prensa, sino a todo el público debido a la pandemia. Por ejemplo, Apple con Spring Loaded 2021 o la Apple Worldwide Developers Conference 2020. Asimismo, la Comic-con de 2021 podría ser también virtual, sin embargo, se está planteando la posibilidad de que exista un evento presencial en noviembre del mismo año.

Por ahora, tanto E3 como Gamescom 2021 se dicen listos para presentar lo mejor de videojuegos en junio y agosto respectivamente. Ambas presentaciones han sido siempre un referente para la industria de los videojuegos, marcando tendencias en software y hardware.