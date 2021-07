Cómo empezar si se quiere aprender a programar software

Recomendaciones básicas para empezar a programar

De acuerdo con el World Economic Forum, la programación está entre las habilidades más solicitadas en 2021. Y se estima así se mantendrá, por lo menos hasta el 2025, lo que ha posicionado a esta actividad como el trabajo del futuro.

Es importante notar, todos los empleos evolucionan con el tiempo, porque por ejemplo, en algunos países de Europa en el metro ya no se necesita de vendedoras de boletos. O en algunos supermercados ya no atienden cajeros, lo cual brinda la sensación de evolución tecnológica. Y una de la actividades que hacen posible estas evoluciones es la programaciónde tareas automatizadas. Es por eso que aprender a programar y ejercer uno de estos nuevos trabajos es parte de pertenecer a los trabajos del futuro.

Por su parte, Andrés Fleiz, director de producto de BEDU dijo en exclusiva a NotiPress: "Al googlear, nos encontramos con muchos lenguajes de programación: PHP, C++, Go, Kotlin, Ruby, Swift, Dart, Python, Ruby On rails, Java, .Net y JavaScript, por mencionar algunos. Entonces, decidir por cual empezar resulta algo complejo". BEDU es una plataforma digital de especialización en habilidades o profesiones emergentes o del futuro como la programación. Y tiene la intención de preparar profesionales y empresas para los retos del futuro y los que se viven día con día.

Además Fleiz señaló que después de hacer un análisis del mercado local e internacional y considerar las tendencias tecnológicas y laborales. Su sugerencia es utilizar JavaScript o Python, e idealmente ambos, por lo siguiente: "El lenguaje de programación Python no solo es uno de los más populares y utilizados. Sino que lidera el análisis de datos y los proyectos de machine learning, inteligencia artificial y ciencia de datos".

Otras de sus ventajas son que maneja patrones, entonces es fácil de usar y gracias a esta estructura es limpio y no se necesita tanto trabajo para generar resultados. También con este sistema se puede programar o analizar bases de datos. Y es posible usarlo en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux, y es gratuito no requiere ningún tipo de licencia.

El segundo lenguaje de programación recomendado por Andres Fleiz, es JavaScript debido a que la mayoría de los sitios están hechos con él. Lo cual significa, hay todavía mucho trabajo y demanda para desarrolladores que sepan este tipo de lenguaje. Aparte, ofrece una curva de aprendizaje más plana para quien quiere aprender a programar, pues no se necesita aprender un nuevo lenguaje de programación.

Algunas de las ventajas de saber programar con JavaScript son que en comparación con otros lenguajes, es muy fácil de aprender. Es un lenguaje rápido, y cabe destacar sus líneas de código se ejecutan de inmediato en el navegador. Finalmente, es un lenguaje que se puede usar en cualquier sitio web y hasta en aplicaciones.

Entonces cuando cualquier persona está interesada en comenzar a programar, los programas como JavaScript y Python son una gran opción. Debido a que por su facilidad y manera sencilla de ejecutarse son un buen inicio para iniciar con el mundo de la programación.