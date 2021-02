Aumenta presencia de mexicanos en redes sociales por pandemia de Covid-19

Estas son las redes sociales más utilizadas por los mexicanos durante la pandemia por Covid-19

Un estudio por parte de Hootsuite y We Are Social llamado Digital 2021, destacó que el crecimiento de las redes sociales fue inminente. En México, existen más de 100 millones de usuarios en redes sociales, eso representa un crecimiento del 12.4% respecto al año anterior. Asimismo, los usuarios señalan que pasan en promedio 9 horas navegando en Internet, dos horas por encima del promedio mundial.

En todo el mundo, durante 2020 la cifra de usuarios aumentó a 4.20 mil millones a raíz de la pandemia por Covid-19. Es decir, el número de usuarios activos en redes sociales equivale a más del 53 por ciento de la población mundial. Aunado a ello, el tiempo que pasan en redes las personas es en promedio 2 horas y 25 minutos, Facebook lidera las plataformas donde los usuarios pasan un mayor tiempo activos. YouTube y WhatsApp ocupan el segundo y tercer puesto como las plataformas más utilizadas en el día por los usuarios de Internet.

"Con la pandemia se aceleraron los cambios, e incluso las marcas rezagadas ahora se están moviendo a las interacciones digitales". Así lo describió Tom Keiser, CEO de Hootsuite quien agregó que cada vez más los consumidores se conectan con las marcas igual que lo hacen con amigos y familiares.

Respecto al comportamiento de las redes sociales en México, el 99.9% de los internautas utilizan algún servicio de mensajería. Principalmente por las medidas de confinamiento establecidas en el país, ahora convertidas en una norma de convivencia para mantenerse comunicados. Un dato revelador es que los mexicanos tienen un promedio de 10.2 redes sociales por usuario.

Otro aspecto destacado en el informe Digital 2021, fue el tema de privacidad, donde un 59.5% de los usuarios mexicanos estuvieron preocupados por temas relacionados a la veracidad de la información. Y un 43.3% desconfió de las empresas quienes hacen uso de sus datos sin su consentimiento o de forma arbitraria.

Los datos del informe Digital 2021 realizado por Hootsuite y We Are Social destacaron que el tiempo total de los usuarios conectados a redes sociales aumentó. El internauta ahora pasa cerca de 7 horas al día en Internet a través de dispositivos móviles, un aumento predecible por la pandemia de Covid-19 que cambió los hábitos de los usuarios mexicanos.