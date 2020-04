Las apps que se dedican a la enseñanza de la educación financiera para niños

Estas apps permiten fortalecer los conocimientos financieros y de esa manera, crear una cultura de consumo responsable

Durante la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus, las compañías tuvieron que detener sus actividades laborales, por tanto, la pérdida de empleos o los trabajos no remunerados orillan a las personas a encontrar otras opciones a la hora de obtener ingresos. Por esa razón, y otras más durante una crisis económica es necesario tener como idea principal la buena gestión de los bienes.

El consumo en general es una actividad impulsada principalmente por algunos aspectos emocionales, que en ocasiones no se pueden controlar. En el caso particular de Covid-19, el miedo es la emoción que invade el imaginario colectivo y eso se traduce en compras compulsivas de productos innecesarios. Durante una situación normal, los consumidores no tienen problema con ello; no obstante, en un escenario de emergencia sanitaria, es importante fomentar las compras responsables incentivando los hábitos de una buena educación financiera.

Por esa razón, algunas empresas decidieron fortalecer este rubro a través de aplicaciones especializadas en ayudar a las personas, incluso niños, a fortalecer sus conocimientos financieros y de esa manera, crear una cultura de consumo responsable. Una startup desarrolló un juego educativo llamado Alfi, tiene la intención de ayuda tanto a niños como adultos a aprender a tomardecisiones financieras sencillas en distintos escenarios personalizados con sus noticias y marcas preferidas.

Mientras el usuario poco a poco va aprendiendo de la responsabilidad financiera y la buena gestión de sus ingresos, el juego tiene constante adaptación al cliente con base a sus preferencias y el nivel de aprendizaje, otorgando así una experiencia única y social. Una vez pasado cierto nivel de conocimiento el usuario tiene la oportunidad de ponerse en contacto con productos financieros reales de los aliados comerciales de la plataforma.

Además, la tecnología acerca a los usuarios a nuevos métodos de trabajo, gestión de ingresos, educación y muchos ámbitos más, y en el sector financiero no es la excepción. Otras compañías también ofrecen la oportunidad de obtener un aprendizaje financiero. iXpenseIt Lite es una herramienta que permite darle un seguimiento a los gastos y elaborar el presupuesto mensual individual o una compañía si es necesario, la aplicación recaba los datos introducidos de manera remota y con ellos genera una gestión de rendimiento en segundos.

Cash Flow o CuantoCobrar una aplicación desarrollada por el mexicano Antonio Macias permite a las personas hacer una lista de los gastos por realizar cierto trabajo y, de esa manera,saber cuánto cobrar;además de monitorear varias cuentas al introducir manualmente los datos la información sobre sus finanzas y sus registros financieros.

La clave fundamental de una buena educación financiera es tener una mejor organización a la hora de planificar los gastos y al mismo tiempo ir perfeccionando la administración de los ingresos personales a fin de evitar comprar más de lo necesario, ya sean productos perecederos, medicamentos o algún otro tipo de insumo que posiblemente no sea de primera necesidad.