Acceso a datos en tiempo real podría salvar vidas en situaciones de emergencia

La startup de Puerto Rico Abartys Health ideó una app para interconectar al sector médico

Según el Centro Nacional de Estadística de Salud (CDC por sus siglas en inglés), los centros de emergencia recibieron 139 millones de visitas en 2017. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (PMC) señala, el conjunto de datos permite mejorar las investigaciones de cara al futuro. No obstante, los datos se utilizan como estadísticas y se desaprovecha su uso para analizar en tiempo real situaciones de emergencia personalizadas. Una variación en este proceso podría permitir mejorar las condiciones y salvar vidas en las salas de emergencia.

NotiPress entrevistó a Dolmarie Méndez, cofundadora de Abartys Health, una startup de Puerto Rico que inició operaciones a partir de una experiencia traumática. Todo inició porque en 2014, la administradora de empresas y CEO de la firma sufrió una septicemia derivada de una bacteria al consumir cangrejo. La situación casi se lleva la vida de Méndez, pero sirvió de inspiración para crear una compañía tecnológica capaz de crear un sistema para interconectar a los diferentes actores del sector salud.

Cuenta Méndez en entrevista virtual por Google Meet con esta agencia, entre los síntomas ocurridos en 2014, tuvo innumerables desmayos. Cada vez que esto ocurría, el servicio de emergencia médico la llevaba a un hospital distinto para ser atendida y cada vez, un nuevo médico debía revisar todo a fondo porque no existía información de su historia clínica. Esto impedía que la próxima vez, los especialistas supieran qué había hecho su antecesor y así sucesivamente. Durante casi seis meses, vivió episodios similares y visitó muchos centros de emergencia. "Fue un evento bien traumático", agrega la cofundadora de origen puertorriqueño.

Debido a que los médicos no encontraban el origen del problema de estos episodios, la pérdida de peso fue una de las mayores preocupaciones para los especialistas y los datos no eran alentadores, sumado a la incertidumbre. Esto derivó en un cuadro de salud crítico y tal como reconoce Méndez, se debió al no acceso a la información de la historia clínica en tiempo real. Para las salas de emergencia era comenzar cada vez, sin saber lo que había ocurrido la vez anterior.

En ese contexto, Méndez recuerda un diálogo interno que tuvo, donde se dijo, "si salgo de esta voy a ver cómo logro colaborar para resolver este problema interconectividad". Dado su contacto profesional cercano con el sector salud, decidió poner manos a la obra y validar algunas hipótesis de cómo beneficiar a la industria al ofrecer una solución para ayudar a salvar vidas. Méndez había participado en el programa Obama Care en 2010 y estaba conectada con esta industria, como si se tratara de una ironía de la vida.

Todo este contexto llevó a Méndez a fundar junto a Lauren Cascio la startup Abartys Health, una plataforma de interconexión entre aseguradoras, pacientes, médicos, hospitales y laboratorios con formatos clínicos estandarizados. De acuerdo con la socia fundadora, existe un 99% de compatibilidad con los formatos clínicos de los diferentes países del mundo. La firma originaria de Puerto Rico, tiene a noviembre de 2020, 29 colaboradores y se considera un socio de negocios del sector salud. Almacena datos clínicos de 3 millones de pacientes y procesa un poco más de un millón de resultados cada mes.

Entre los casos de éxito de la startup puertorriqueña, la plataforma superó una prueba de estrés al permitir durante la pandemia de Covid-19 a los laboratorios entregar el resultado de las pruebas en línea. Mediante un convenio comercial, la firma fundada por Méndez y Cascio, le dan a estos centros la opción de utilizar una app con marca blanca. De cara al usuario final, la app no tiene costo y le ofrece la ventaja de mantener un historial clínico centralizado, muy útil para situaciones donde la persona pudiera requerir atención de urgencia fuera sus médicos de cabecera. Esto, en la visión de la firma permitiría salvar vidas o mejorar las condiciones, algo que lamentablemente no le ocurrió a Méndez cuando en 2014 tuvo su episodio de intoxicación por consumir cangrejo y casi pagó con su vida.