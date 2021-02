Vacunación en Estados Unidos, una disminución en muertes y contagios por Covid-19

La Casa Blanca afirma, se vacunan a un millón 700 mil personas diariamente

Uno de los métodos paraevitar contagios de Covid-19 y erradicar la pandemia es la vacunación de casi el total de la población mundial. En Estados Unidos, donde han muerto casi medio millón de personas a causa de dicha enfermedad, ya comenzó con la vacunación; ello impactó directamente en la baja de casos en hospitales. Asimismo, según la Casa Blanca, actualmente se aplican un millón 700 mil dosis al día en el país, sin embargo, expertos creen en que labaja de casos no se deba únicamente a la campaña de vacunación.

Por ejemplo, en el estado de Connecticut, donde se comenzó la inmunización a personal de salud y asilos, presentó bajas en contagios y en muertes. A finales de enero de 2021, la gran mayoría de los residentes de estos espacios ya había recibido la primera inyección. Al comparar los datos de finales de 2020, con 400 casos positivos a coronavirus en los asilos de Connecticut y 100 muertes semanalmente, estos bajaron considerablemente a inicios de febrero de 2021. Para esta fecha se reportaban 101 casos positivos y 35 muertes, una disminución del casi 80 por ciento respecto al mes anterior.

Asimismo, otros grupos de personas en Estados Unidos han comenzado a ser vacunados, como el personal de salud y trabajadores esenciales, los cuales casi están vacunados en su totalidad. Respecto al impacto de las inmunizaciones en dicha población, un equipo de investigadores del sistema médico de Mayo Clinic examinó 30 mil casos. Los resultados de este estudio arrojaron, los casos de Covid-19 en el grupo de personal vacunado comenzó a disminuir luego de la primera aplicación; mientras un grupo similar, pero sin ser vacunado, continuaba con casos en aumento.

Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), declaró, la disminución en los casos no se debe únicamente a la vacunación. "No estamos a la altura de creer que la aplicación de vacunas está disminuyendo los casos ahora mismo", dijo. Contrario a ello, la doctora explicó, la disminución de casos se debe en parte a, las personas ya no se reúnen por días festivos ni viajan a otros destinos. La Casa Blanca, por su parte, informó, se están aplicando un millón 700 mil dosis diariamente en el país, yesperan llegar a 100 millones de vacunas aplicadas cuando la administración de Joe Biden llegue a 100 días.

Expertos consideran, cuando el 75 u 80 por ciento de la población mundial se encuentre vacunada, será entonces cuando los casos de Covid-19 comiencen a estancarse. Estados Unidos es el país con más casos y muertes registradas por la pandemia, y ante ello, la vacunación representa una forma de controlar el incremento de estos casos.