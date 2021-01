Tratamiento con plasma convaleciente reduce tasa de mortalidad de pacientes Covid-19

Podría ser un tratamiento para controlar casos graves de la enfermedad

En un estudio aplicado por Mayo Clinic, se encontró relación entre el plasma de convalecencia y la tasa de mortalidad en pacientes con Covid-19. El plasma convaleciente conalto contenido de anticuerpos arrojó una tasa de mortalidad del 22.3 por ciento en pacientes hospitalizados con coronavirus agudo. Sin embargo, Mayo Clinic dijo, este es un ensayo clínico con limitantes en los datos, por lo que no podría afirmar este tipo de terapia como tratamiento para curar la Covid-19.

Basado en el análisis de más de tres mil pacientes, el estudio "Convalescent Plasma Antibody Levels and the Risk of Death from Covid-19", publicado en el New England Journal of Medicine y con acceso a NotiPress, detalló, la tasa de mortalidad depende del nivel de anticuerpos en el plasma convaleciente. Los pacientes seleccionados en el ensayo clínico tenían 18 años o más, el 68% tenía menos de 70 años, y padecían la enfermedad de Covid-19 en un estado grave o potencialmente mortal. Este estudio estuvo formado por un 61% de hombres y 39% de mujeres, de los cuales dos mil 14 no recibían ventilación artificial antes de la transfusión de plasma convaleciente.

La tasa de mortalidad en pacientes quienes recibieron el plasma con niveles bajos de anticuerpos fue del 29.6%. Respecto a quienes recibieron la dosis de plasma con niveles medios, se encontró, arrojaron una tasa de mortalidad del 27.4%. Asimismo, la aplicación de plasma convaleciente con alto contenido de anticuerpos resultó en una mortalidad del 22.3%, la tasa más baja entre las tres. De estos pacientes, quienes mostraron una mejor respuesta a la dosis de plasma fueron aquellos quienes la recibieron tres días posteriores a su hospitalización. Sin embargo, no se obtuvo información de la mortalidad en pacientes tratados con ventiladores mecánicos.

Algunas limitaciones para consolidar la efectividad del ensayo clínico fueron: un número reducido de datos por anticuerpos, imprecisión de datos de la relación con el uso de otros medicamentos y datos faltantesdebido a la naturaleza de un registro nacional. También, la interpretación de los datos estuvo limitada por el diseño de etiqueta abierta del estudio, debido al control e instrucciones limitadas sobre la administración.

Cabe esperar un avance en la regulación de dicho ensayo clínico por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para autorizar la plasma convaleciente como tratamiento contra la Covid-19. Los niveles de anticuerpos naturales dependen del sistema inmune de la persona, sin embargo, estos pueden ser mejorados con una dosis de dicho plasma. Ello podría marcar una diferencia en la recuperación de la enfermedad pandémica causada por el virus SARS-CoV-2.