Telemedicina, herramienta para eliminar las desigualdades en el acceso a la salud

La telemedicina agregó valores como eficacia e inmediatez a la atención ciudadana en materia de salud

En el Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril de cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a eliminar las desigualdades en torno al acceso a la salud. En este sentido, prácticas como la telemedicina se han vuelto herramientas de valor para lograr este cometido, pues usuarios pueden tener acceso remoto a consultas médicas sin salir de su hogar. Una investigación de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) arrojó, hasta el 30 por ciento de la población en América Latina y el Caribe no tiene acceso a la atención médica por razones económicas. Asimismo, un 21 por ciento no busca atención médica debido a las barreras geográficas y la brecha digital.

A consecuencia de la entrada de la pandemia de Covid-19 a Latinoamérica, los servicios tradicionales de atención a la salud no se dieron a vasto. Bajo esta línea, la telemedicina agregó valores como eficacia e inmediatez a la atención ciudadana en materia de salud. Especialistas de Doctoralia, plataforma que conecta profesionales de la salud con pacientes, aseguran, el uso adecuado de la telemedicina podrá ayudar a romper barreras de desigualdad en el acceso a la salud.

"Nuestro reto en 2021 es seguir acercando la salud a quienes más lo necesitan. Por ello, queremos agradecer todo el apoyo, esfuerzo, dedicación y sobre todo la disposición del personal médico para adaptarse a la realidad actual" comentó para NotiPress Ricardo Moguel, director general de Doctoralia para México, Colombia y Argentina. "Una realidad tecnológica que les ha permitido orientar a miles de familias en momentos tan retadores como los que estamos viviendo durante la pandemia".

Por esta parte, la plataforma de telemedicina informó, durante 2020 generó alrededor de 5 millones y medio de reservaciones online en México. Las especialidades más consultadas por los mexicanos fueron dermatología, gastroenterología y ginecología. Otra herramienta que permitió que más personas tuvieran acceso a servicios de salud desde cualquier parte del país o del mundo, fueron las consultas en línea.

Moguel cuenta, dentro del contexto de la pandemia de Covid-19, aprendió, las innovaciones tecnológicas, como la telemedicina, tienden puentes para mitigar la desigualdad en el acceso a la salud. El directivo afirma, en 2020 Doctoralia recibió comentarios de doctores que atendieron a pacientes mexicanos que radican en otras partes del mundo y no tienen acceso al sistema de salud. "Gracias a la tecnología estos pacientes pudieron consultar a especialistas de su país. En México, por ejemplo, la plataforma ha generado más de 400 mil citas en línea desde marzo de 2020, y cerca de 10 mil profesionales de la salud ya cuentan con la herramienta".

Doctoralia lleva más de 53 mil 688 profesionales de la salud los cuales han seguido en contacto con sus pacientes desde que se lanzó la herramienta de consultas en línea en marzo. En este sentido, la plataforma que conecta profesionales de la salud con pacientes logró más de 3 millones de reservaciones en los 12 países donde tiene presencia la plataforma.