Claudia Sheinbaum anuncia reapertura de teatros de CDMX pese a semáforo naranja

Tras repunte de hospitalizaciones, la jefa de gobierno recomienda no escatimar precauciones

En conferencia de prensa celebrada el día 21 de agosto de 2020, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el semáforo epidemiológico de dicha localidad permanecerá en color naranja durante la semana del 24 al 30 de agosto. También alertó sobre un repunte en los casos hospitalizados reportados durante los días 17 a 19 de agosto, aunque afirmó que el día 20 se notó un descenso.

Además, dio aviso de la reapertura de los teatros de la ciudad, aunque con capacidad limitada. Similar a las salas de cine, los mismos abrirán solamente al 30% de su capacidad de aforo, en caso de ser un espacio interior. De tratarse de un auditorio al aire libre, se permitirá operar al 40% de capacidad. En ambos casos, es obligatorio el uso de cubrebocas u otro tipo de equipo de protección personal, además de que no se permitirá a los asistentes ocupar las primeras dos filas del recinto y las representaciones no podrán de durar más de hora y media.

Con el semáforo en color naranja, siguen vigentes los siguientes requerimientos para continuar actividades laborales en la ciudad: uso de cubrebocas, mantenimiento de la sana distancia, provisión de dispensadores de material desinfectante y ventilación natural. Además, empresas de más de 100 empleados están obligadas a hacer pruebas de Covid-19 a al menos el tres por ciento de su planta. En caso de detectar un positivo, el empleado deberá ser remitido al servicio de Locatel para su seguimiento y no puede ser despedido.

La jefa de gobierno advirtió que la curva de hospitalizaciones aún no se estabiliza y es posible regresar a una tendencia creciente, como se vio al inicio de la pandemia: "Es importante poner una alerta para que no sigan creciendo los contagios, todavía tenemos camas en los hospitales, pero no queremos regresar a una tendencia de crecimiento"Al día 21 de agosto, según datos de la federación, la Ciudad de México registra 90 mil 351 casos positivos de la COVID-19 y 8 mil sesenta y dos muertes. La semana del 24 al 30 de agosto será la novena semana consecutiva de la CDMX con la alerta epidemiológica en color naranja, color que incluye la sugerencia expresa de "si puedes, no salgas de casa".