¿Es segura una reunión al aire libre durante la tercera ola de Covid-19?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirmó la tercera ola de Covid-19 en México en julio de 2021

En una conferencia de prensa el 7 de julio de 2021 transmitida vía Twitter, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), confirmó la tercera ola de Covid-19 en México. Por su parte, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidentes de la OPS mencionó que la mayoría de los casos se estaban presentando en los adultos jóvenes y exhortó a continuar con la práctica de las medidas sanitarias.

Relacionado con el tema, ante el avance de las campañas de vacunación en los distintos países del mundo, las personas al estar inmunizadas contra el SARS-Cov-2 ha obtenido una cierta seguridad de que el virus no los podrá atacar. Cabe destacar, conforme con la Organización Mundial de la Salud (OMS), contar con dos dosis de la vacuna anticovid no garantiza que el SARS-Cov-2 no pueda infectar a una persona. No obstante, si una persona está completamente inmunizada esto puede ayudar a que si esa persona se enferma de Covid-19 presente síntomas leves.

A más de un año del inicio de la pandemia, los individuos han comenzado a retomar sus actividades cotidianas como las reuniones en espacios abiertos, sin embargo, es importante hacerlo con cautela. Ante ello, el Hospital Houston Methodist dio cuatro recomendaciones a NotiPress para realizar una reunión al aire libre para que sea lo más segura posible frente a la tercera ola de Covid-19.

Un primer consejo es conocer el riesgo que podrían tener los invitados, pues para quienes estén completamente inoculados una reunión al aire libre es una opción poco riesgosa. Pero si en la reunión se planea combinar invitados vacunados y no inmunizados, será importante tomar algunas precauciones en cuenta. En este caso, los no vacunados deberán respetar las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y demás indicaciones para evitar contagiarse de Covid-19.

Como segunda recomendación está organizar una reunión con pocos invitados, ya que esto podría disminuir el riesgo de que se den contagios en el encuentro. El Hospital Houston Methodist aconseja ante la tercera ola de Covid-19, la reunión al aire libre sea de menos de 10 personas y todos los invitados estén completamente inmunizados.

Otro consejo, es que si asisten invitados no vacunados se deben mantener en todo momento al aire libre,esto para que no tengan necesidad de ingresar a un espacio cerrado. Asimismo, es importante tomar en cuenta, los menores de edad también se pueden contagiar de Covid-19, por lo cual se deben de cuidar con la misma cautela.

Finalmente, como última recomendación está evitar compartir alimentos, pues para evadir el contacto entre las personas, se debe asegurar que todos los platillos estén preparados de forma individual. De no ser así, lo más oportuno es, una vez llegado el momento de servir la comida, sólo una persona por familia sirva los platos a su núcleo familiar.

Ante la declaración de la tercera ola de Covid-19 en el mundo, las precauciones sanitarias deben de seguir siendo una prioridad para las personas. Pues el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el uso de gel antibacterial son reglas que han ayudado a evitar la propagación del SARS-CoV-2. Por ello, si se planea tener una reunión al aire libre, se deben respetar estas normas sanitarias para no poner en riesgo la vida de los asistentes.