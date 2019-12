Un rayo de esperanza contra las bacterias farmacoresistentes

Investigadores de la Universidad de Texas hallaron el mecanismo de defensa de una bacteria farmacoresistente

Un estudio realizado por un grupo de investigadores de laUniversidad de Texas encontró el mecanismo por el que las bacterias Enterococcus faecalisse vuelven farmacoresistentes incluso contra los antibióticos más fuertes.

Investigadores que cursan el doctorado en Ciencias Biomédicas en MD Anderson Cancer Center UTHealth Graduate School de parte de la Universidad de Texas publicaron un estudio en la revista digital Proceedings of the National Academy of Sciences que demuestra el método empleado por una bacteria para resistir los antibióticos.

La bacteria Enterococcus faecalises una de las bacterias que ha tenido la habilidad de adquirir resistencia a prácticamente todos los antibióticos en uso, incluso los más fuertes desde aminoglicósidos, aztreonam, cefalosporina, penicilinas semisintéticas hasta el medicamento más fuerte en su contra la vancomicina y la daptomicina.

De esta forma, la daptomicina entra luego de que la bacteria se volvió resistente a la vancomicina (bacteria VRE) y actúa de tal forma que se une al centro de la E. faecalis evitando su reproducción, entre otras acciones.

El proceso de acción de las bacterias para resistir los antibióticos en su contra proviene de su inteligente actuar en contra de estos: La bacteria VRE cuanto con la proteína LiaX, la cual sirve como un mecanismo de alarma. La proteína se une a la daptomicina, mientras envía señales a la bacteria para reorganizar su membrana y mover el núcleo fuera del centro.

"Ellas literalmente remodelan y reestructuran la barrera para distraer al antibiótico de su objetivo, el cual es un mecanismo muy pero muy inteligente", declaró el autor principal Ayesha Khan, estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas.

Aunque entender el mecanismo de defensa de las bacterias fue un gran descubrimiento, el siguiente paso por parte de los biológos especializados en la materia será aislar la proteína protectora para que la daptomicina pueda eliminar a la E. faecalis.

Marcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como unacrisis global, la farmacoresistencia de las bacterias es un tema que ocupa a investigadores de todo el mundo para encontrar soluciones que no deriven en las 10 millones de muertes pronosticadas por la OMS para el 2050.

Este estudio es un rayo de esperanza que permite vislumbrar el camino a entender la farmacoresistencia de una de las bacterias más fuertes actualmente, una vez comprendido eso sólo faltaran tomar las acciones necesarias para eliminarlas y evitar su evolución.