Pruebas de anticuerpos y sus implicaciones respecto al Covid-19

Dicha prueba surge como una solución prometedora para identificar a los expuestos al coronavirus

De acuerdo con la Secretaría de Salud, fueron reportados 97 mil 326 casos confirmados de Covid-19 a principios de junio en México, 16 mil 940 se reportan como activos y 42 mil 151 como casos sospechosos. Para algunas industrias la cuarentena ha sido levantada, con ello hubo un incremento en el numero de casos confirmados por coronavirus, registrando 3 mil 891 mas en un día, representando la mayor cifra de contagios desde el inició la pandemia en el país.

Estos números hacen imperativo el desarrollo de un método de detección para el coronavirus. El doctor en medicina y vicepresidente de Patología en Massachusetts General Hospital, John Lafrate, junto con el maestro en medicina y director de Enfermedades Infecciosas Globales en Mass General, Edward Ryan, colocan los fundamentos sobre los anticuerpos, pruebas serológicas y las implicaciones de una presencia positiva de anticuerpos para el coronavirus.

Primeramente, ¿qué son los anticuerpos? Son proteínas que se encuentran en los fluidos corporales, -sangre, secreciones mucosas- cumpliendo la función en el sistema inmune de proteger al cuerpo contra las infecciones y compuestos extraños, uniéndose con alta afinidad a una molécula invasiva. Permanecen como protección y son detectadas en sangre entre cinco y siete días después de la aparición de los síntomas.

A través de los anticuerpos anti-Covid-19, se puede determinar si alguien ha estado expuesto al virus y producido una respuesta inmune. Esto ayuda a los médicos a realizar un diagnóstico correcto, en especial cuando las pruebas de hisopado en faringe (nariz o garganta) arrojan resultados negativos. También ayudará a la detección en personas previamente enfermas, pero con desconocimiento de ser positivos para el Covid-19.

Para determinar si alguien ha estado expuesto a algún antígeno es necesario aplicar pruebas serológicas, estas miden la presencia de anticuerpos en la sangre como es el caso del coronavirus. Esta prueba tiene como finalidad entender la respuesta inmune después de la infección, la propagación del virus a través de individuos asintomáticos y el tiempo que el individuo puede esperar estar protegido ante la infección.

Comúnmente se usa la prueba PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para el diagnóstico. Lo negativo de esta prueba es la pérdida de eficacia después de cuatro o cinco días, debido a que la cantidad de virus detectable comienza a disminuir dificultando su diagnóstico. Esto representa una desventaja para la prueba de PCR sobre las pruebas serológicas, sumado al aspecto económico.

"Estamos pensando muy seriamente en extender el uso de la serología como una ayuda importante en el diagnóstico para decir que el paciente tuvo Covid-19", dice el Dr. Lafrate. Por su parte, el dr Ryan comenta "aún estamos en las primeras etapas de conocer las respuestas inmunes al Covid-19, ya que no todos los anticuerpos son creados de la misma manera".

Considerando todos los aspectos anteriormente mencionados surge una pregunta: ¿se puede generar inmunidad al coronavirus? Si bien existe un enorme potencial para determinar la inmunidad a través de pruebas de anticuerpos, entender la protección ante el coronavirus a largo plazo al Covid-19 es un proceso que aun requiere más tiempo. "Sabemos que la inmunidad se produce hasta cierto punto. Lo vemos, y podemos medir los anticuerpos en el torrente sanguíneo de las personas sin embargo, aún estamos en las primeras etapas de conocer las respuestas inmunes al Covid-19, ya que no todos los anticuerpos son creados de la misma manera", comenta el Dr. Ryan.

Cabe aclarar, la presencia de anticuerpos no significa necesariamente un virus neutralizando para no infectar a otra célula, o una protección a largo plazo. El nivel de protección contra el virus está relacionado directamente con el número de anticuerpos en sangre."Este es un problema de vigilancia a largo plazo de si los pacientes con anticuerpos se enferman o no de nuevo por el coronavirus", comenta el Dr. Lafrate."Y no se sabrá por un tiempo".