Cómo funciona una prueba de anticuerpos en personas vacunadas contra Covid-19

Pruebas serológicas de Covid-19 podría variar debido a condiciones como diabetes o edad

El funcionamiento de pruebas de anticuerpos al virus SARS-CoV-2 se puso en el centro de atención y muchas personas vacunadas se preguntan en qué consiste un test. Por su parte, circula información en redes sociales sobre personas vacunadas que habiendo recibido la segunda dosis de alguna de las vacunas contra Covid-19, resultan negativas a una prueba de laboratorio. Una prueba de anticuerpos, también llamada análisis serológico, evalúa los títulos de anticuerpos en sangre y la inmunidad producida por la vacuna. Corroborado, la unidad de fact checking de NotiPress investigó cómo funcionan las pruebas anticuerpos.

#Salud | El #cáncer de amígdalas y lengua relacionado con el virus del papiloma humano (VPH) es más común que se dé en jóvenes y se puede tratar con quimioterapia



➔ https://t.co/itOAcbgH96 pic.twitter.com/qbJkV8fjBA — My Press (@mypress_mx) June 10, 2021

Durante la conferencia de prensa del 9 de junio de 2021, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ofreció la visión técnica de cómo funciona una prueba de anticuerpos en personas vacunadas contra la Covid-19. La lógica indica que una persona vacunada y transcurrido cierto tiempo, tendrá desarrollado los anticuerpos, pero no necesariamente es así. Para el especialista en epidemiología, "los métodos de laboratorio para medir (los anticuerpos), son todavía muy variables". Según el subsecretario, aún no están estandarizados los métodos para medir los títulos de anticuerpos en personas vacunadas. De hecho, aun no existe una recomendación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

A fin de ampliar información, NotiPress consultó con a Paola González, maestra en gestión directiva en salud y gerente de laboratorio de ChektAhora, una unidad de pruebas de laboratorio de GlowDx. La especialista comentó, las nuevas pruebas para medir anticuerpos están llegando al mercado y paulatinamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) va autorizando su uso en México. Las pruebas serológicas utilizadas al inicio de la pandemia no estaban preparadas para medir los anticuerpos de las personas vacunadas. Esta situación y la vertiginosidad del avance de la pandemia podrían ser los responsables de las dudas de un porcentaje de la población. El laboratorio especializado en biotecnología con sede en Irlanda utiliza el producto de Roche "Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S", autorizado por Cofepris el 4 de mayo de 2021 bajo el folio 203300401B1707.

#Salud | Personas con acné y #dermatitis tienden a desarrollar depresión, según investigaciones, también se asocia a la psoriasis con riesgo de fracturas óseas



➔ https://t.co/yTCJX7aTnk pic.twitter.com/qkvssb3G16 — My Press (@mypress_mx) June 10, 2021

Las vacunas inducen la producción de anticuerpos muy específicos contra la proteína S (spike) y ofrecen un resultado cuantitativo, explica González. Asimismo, el resultado de la prueba puede ser diferente entre las personas debido a la edad o condiciones de base como diabetes, hipertensión o enfermedad autoinmune. El test utilizado por el laboratorio de origen irlandés funciona con cualquier tipo de vacuna, menciona la especialista. Sobre las diferencias entre un análisis serológico postvacunación y una prueba para determinar los anticuerpos de quien ya tuvo la enfermedad Covid-19, en el primer caso el test busca el anticuerpo contra la proteína S y en el segundo, el anticuerpo contra la proteína N. Los tipos de pruebas son distintos y cada test analiza condiciones diferentes, por ello se podrían dar resultados no esperados.

Frente a la complejidad de la normalización, expresó López-Gatell, pueden requerirse meses o años para madurar los procesos de estandarización y así homogenizar las pruebas de anticuerpos. Por el contrario, el subsecretario envío un mensaje a quienes tengan la intensión de hacerse un análisis serológico post vacunación: "no tengan la expectativa de que es necesario medirse los anticuerpos y muchos menos [..] si salen bajos o nulos, piensen que no tienen inmunidad". No obstante, este tipo de pruebas de anticuerpos generan tranquilidad en las personas que ya se vacunaron. La especialista de ChektAhora aclaró en entrevista exclusiva, las pruebas deben realizarse un tiempo después de vacunarse y esto depende de las recomendaciones de cada farmacéutica.