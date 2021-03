Países europeos suspenden vacuna de AstraZeneca, aunque la OMS afirma que es segura

De 17 millones de personas inmunizadas con la vacuna de AstraZeneca, se han detectado 37 casos de coágulos sanguíneos

Pese a la afirmación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca es segura, países europeos han decidido suspender temporalmente el uso de esta fórmula. Su decisión se dio a raíz de 37 reportes de coágulos sanguíneos en personas quienes recibieron una de las 17 millones de dosis ya aplicadas de la vacuna de AstraZeneca.

Hasta ahora, entre los países que han suspendido la aplicación de la vacuna de AstraZeneca se encuentran Alemania, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Austria, Noruega, Dinamarca, Islandia y Latvia. Fuera de Europa, Tailandia, República del Congo, Venezuela e Indonesia se han adherido a esta postura y suspendieron o planean la suspensión de la vacunación con la fórmula de AstraZeneca. Esta decisión, argumentan los países, es una medida temporal y precautoria mientras se confirma o se descarta una relación entre la vacunación y los informes de coagulación sanguínea anormal.

AstraZeneca, por su parte asegura, no han detectado relación entre el uso de su fórmula y problemas de coagulación. En un comunicado publicado el 14 de marzo afirmó que tras una revisión de los datos de seguridad de más de 17 millones de personas vacunadas, no se encontró evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar. Tampoco de trombosis venosa profunda o trombocitopenia en cualquier grupo de edad, género o lote definido o en cualquier país en particular.

También, afirma la farmacéutica, el número de episodios trombóticos reportados es mucho más bajo de lo que se esperaría naturalmente en una población general de ese tamaño. Además, es similar al de otras vacunas autorizadas para la Covid-19 y en los ensayos clínicos el número de episodios trombóticos fue pequeño y fue aún menor en el grupo vacunado.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), mientras tanto, lleva a cabo una investigación propia respecto a estos eventos. Aunque aún se encuentra en proceso, en un comunicado del 16 de marzo, la EMA informó su postura de que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca en la prevención de Covid-19, la hospitalización y muerte, superan los riesgos de efectos secundarios. Su comité de seguridad informó la EMA concluirá su investigación con la información disponible el 18 de marzo y emitirá las recomendaciones necesarias para tomar medidas adicionales.

Con esta misma postura, la OMS añadió en un comunicado del 17 de marzo que en campañas de vacunación extensas son habituales los señalamientos de posibles efectos adversos. Sin embargo, señala, esto no necesariamente prueba una relación existente entre los efectos adversos y la vacunación en sí. aunque admite, es una buena práctica investigarlos.

A pesar de que la OMS respalda la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, muchos gobiernos europeos han adoptado una posición de cautela extrema y optaron por suspender su uso. Esta decisión podría retrasar aún más las accidentadas campañas de vacunación de estos países, pues además de la de AstraZeneca, solo dos vacunas se han autorizado en el continente.