En nueva normalidad, autoridades multarán comercios de no acatar medidas sanitarias

Negocios de todos los tamaños deberán estar atentos al cumplimiento de protocolos sanitarios

Autoridades de México establecieron el 29 de mayo de 2020 las normas para la reapertura de actividades comerciales, considerando dar inicio de forma gradual, ordenada y cauta. Esto involucró, el establecimiento de protocolos específicos de seguridad sanitaria. El Diario Oficial de la Federación (DOF) comunicó los lineamientos de la Secretaría de Salud, en el cual se explicaron las reglas de operación para negocios y oficinas.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también aportó recomendaciones de cara al mundo organizacional. A la par de estos lineamientos, surgieron nuevos negocios con oferta de productos de sanitización y asesoría en la adopción de protocolos sanitarios, sin embargo su deficiente implementación podría generar multas o clausuras de negocios si no se cumplen los protocolos de seguridad sanitaria o utilizan productos de sanitización no homologados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece 18 cursos con recomendaciones para el retorno seguro al trabajo. Según informa el portal del gobierno Federal, "Todo sobre la prevención de Covid-19" es la capacitación de mayor interés, seguida por "Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante Covid-19". Lilian Peregrina, líder de Consumer and Retail de SGS México dijo para NotiPress, "todo el personal debería tomar estos cursos", a fin de asegurar la información pueda permear en todos los niveles de la organización.

Dentro de las recomendaciones establecidas, las autoridades sanitarias asumen el compromiso de buena fe por parte de las empresas, no obstante al no existir una verificación o contar con la certeza de los productos y protocolos de seguridad adoptados, los negocios podrían ser multados y en el peor de los casos clausurados por incumplimiento de los protocolos sanitarios. SGS menciona, se deberán establecer guías con base en los cursos del sitio www.nuevanormalidad.gob.mx, no obstante, este tipo de información no es tan evidente o su difusión fue de poco alcance y muchas empresas no lo saben.

La especialista de SGS México dijo, pese a no existir quien lo solicite, "es mejor contar con un plan de regreso seguro" a las labores en el contexto de los negocios y recomienda constatar la correcta adopción de las normas establecidas. A fin de cuentas, las empresas que no sean responsables en el cuidado de los protocolos sanitarios, corren el riesgo de recibir multas o ser clausuradas. Por más que actúen de buena fe, la recomendación es constatar y si se solicita la revisión de una firma especializada en certificar estos procesos y los productos involucrados, mejor.