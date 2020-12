Quiénes son los políticos próximos para recibir la vacuna contra la Covid-19

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence recibirá públicamente la vacuna el viernes 18

De acuerdo con un estudio de la Escuela de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, una quinta parte de la población mundial no podrá vacunarse contra el coronavirus hasta 2022. Esto debido a que los países más ricos ya reservaron más de la mitad de las dosis disponibles para 2021. Bajo esta línea, políticos de diversos países han dado su opinión al respecto y algunos de ellos están próximos para recibir la vacuna contra la Covid-19.

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, mencionó a medios el 16 de diciembre, quiere demostrar al pueblo estadounidense que vacunarse es seguro. De esta forma, se espera que Biden reciba su primera vacuna a principios de la tercera semana de diciembre.

"Cuando lo haga, lo haré públicamente, para que todos puedan ser testigos de cómo lo hago", afirmó. La vicepresidenta electa, Kamala Harris también afirmó en entrevista con medios locales, estaría feliz de recibir la vacuna.

#Internacional | Premio Zayed entrega 3 millones de dólares a proyectos tecnológicos sostenibles.



➔ https://t.co/j9IQ5Q0ohV pic.twitter.com/avd3KZdIwp — My Press (@mypress_mx) December 17, 2020

En este sentido, la Casa Blanca anunció el 15 de diciembre, el vicepresidente Mike Pence recibirá públicamente la vacuna el viernes 18. De igual forma, su esposa Karen se ofreció como voluntaria para vacunarse en un evento que se llevará a cabo en dicho recinto. Por su parte, el todavía presidente de Estados Unidos, Donald Trump no ha hecho comentarios respecto a si tomará la vacuna o no.

También, los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama se unieron a una campaña para recibir la vacuna públicamente. Esto como una forma de demostrar su seguridad y eficacia en función de mitigar la desconfianza de la población.

Bush, por su parte, se comunicó con el dr. Anthony Fauci, quien está a la cabeza de la estrategia contra la Covid-19 para averiguar cómo ayudar a promover la vacuna. Esto lo informó su jefe de personal, Freddy Ford, "Primero, las vacunas deben considerarse seguras y administrarse a las poblaciones prioritarias. Luego, el presidente Bush se pondrá en la fila para recibir la suya y con gusto lo hará frente a la cámara", afirmó.

El secretario de prensa de Clinton mencionó a la cadena CNN a principios de diciembre, el expresidente está dispuesto a vacunarse para promover la campaña. Obama, en entrevista para SiriusXM afirmó, si Fauci dice que la vacuna contra la Covid-19 es segura, él le cree.

#Actualidad | Conoce el perfil de Esteban Moctezuma Barragán, probable próximo #embajador de México en Estados Unidos.



➔ https://t.co/yLxO2GaBN9 pic.twitter.com/JqxY4kui3t — My Press (@mypress_mx) December 16, 2020

Dos presidentes que afirmaron recibirán la vacuna según corresponda en el esquema de vacunación nacional son Vladimir Putin, de Rusia y Andrés Manuel López Obrador, de México. "Las vacunas se están administrando a la población, y actualmente están destinadas a ciudadanos de una determinada edad" indicó Putin en conferencia de prensa. "La vacuna aún no ha llegado para personas de mi edad".

López Obrador, también en conferencia de prensa, informó, "voy a esperar a que me corresponda, a que me toque, como está programado". Por tanto, el presidente de México estará recibiendo la vacuna en la Etapa 2 del plan de vacunación, entre febrero y abril de 2021.

Asimismo, el 15 de diciembre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro reiteró su negativa a recibir la vacuna contra el coronavirus. "Desde el inicio siempre he dicho que este virus es como la lluvia, le va a cae a todo el mundo" dijo en entrevista para Band TV. "Como ciudadano es una cosa, y como presidente es otra, pero como nunca me he escondido, lo digo, no voy a tomar la vacuna", sentenció.

Hasta el 17 de diciembre, más de 10 países han aprobado el uso de emergencia de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer/BioNTech, entre ellos Estados Unidos, México, Canadá, Israel y Arabia Saudita. En estas y otras naciones, políticos han opinado respecto a recibir la vacuna contra el coronavirus.