Investigadores están más cerca de desarrollar vacuna universal contra la influenza

Cada año, la vacuna contra la influenza debe ser rediseñada para tener en cuenta las mutaciones que ha tenido el virus a lo largo de una temporada, lo cual también quiere decir que esta vacuna no es capaz de proteger por completo a las personas. Esto pareciera una carrera contra corriente. Sin embargo, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en ingles) está trabajando en una novedosa solución.

Investigadores del MIT en conjunto con el Instituto Ragon del MIT, Hospital General de Massachusetts (MGH por sus siglas en ingles) y Harvard se encuentran trabajando en estrategias para diseñar una vacuna universal contra cualquier cepa de influenza. Al parecer, la descripción de la vacuna es que desencadena una respuesta inmune contra un segmento de proteína de la influenza que rara vez muta, pero normalmente no es el objetivo del sistema inmunológico.

Esta vacuna consta de nanopartículas recubiertas con proteínas de la gripe que entrenan al sistema inmunológico para crear los anticuerpos deseados. Con estudios en ratones con sistemas inmunitarios humanizados, los investigadores pudieron demostrar que su vacuna puede provocar una respuesta de anticuerpos dirigida a ese segmento de proteína difícil de alcanzar, aumentando así la eficacia frente a cualquier cepa de la influenza.

Es necesario mencionar que la mayoría de las vacunas contra la influenza consisten en virus de influenza inactivados, recubiertos con una proteína llamada hemaglutinina (HA), responsable de ayudar a unirse a las células huésped. Después de la vacunación, el sistema inmunológico genera anticuerpos dirigidos a la proteína. Estos anticuerpos casi siempre se unen a la cabeza de la proteína, desafortunadamente esa región es la que muta más rápidamente.

"Aún no entendemos el panorama completo, pero por muchas razones, el sistema inmunológico intrínsecamente no es bueno para ver las partes conservadas de estas proteínas, que si se atacan de manera efectiva provocarían una respuesta de anticuerpos que neutralizaría múltiples tipos de influenza", comentó Daniel Lingwood, profesor asistente en la Escuela de Medicina de Harvard.

En el actual estudio, los investigadores se propusieron estudiar por qué el sistema inmunológico termina apuntándose a la cabeza de HA en lugar de al tallo, y a encontrar formas de reenfocar la atención del sistema inmunológico en el tallo. Tal vacuna podría provocar anticuerpos conocidos como "anticuerpos ampliamente neutralizantes", que responderían ante cualquier cepa de gripe.

Mediante un modelo computacional, los investigadores pudieron explorar a fondo la "inmunodominancia" de la región de la cabeza de la proteína. "Presumimos que la geometría de la superficie del virus podría ser clave para su capacidad de sobrevivir al proteger sus partes vulnerables de los anticuerpos", citó el investigador Assaf Amitai.

De igual forma, los investigadores utilizaron su modelo computacional para predecir el resultado de posibles estrategias de vacunación. Una de ellas, la más efectiva hasta el momento, es inmunizar con un HA derivado de un virus similar, pero no igual, a cepas a las que el receptor ha estado expuesto previamente. En 2009, muchas personas en todo el mundo se infectaron o se vacunaron contra una nueva cepa H1N1. El modelo llevó a los investigadores a plantear la hipótesis de que si se vacunaban con nanopartículas con proteínas similares a HA de una cepa diferente de la versión de 2009, debería provocar el tipo de anticuerpos ampliamente neutralizantes pudiendo conferir inmunidad universal.

Utilizando modelos con ratones se probó esta estrategia, primero siendo inmunizados contra la cepa H1N1, seguido de una vacuna de nanopartículas que lleva la proteína madre HA de una cepa H1N1 diferente. Descubrieron que este enfoque era mucho más exitoso para provocar anticuerpos ampliamente neutralizantes a diferencia de cualquiera de las otras estrategias usadas.

"Descubrimos que este evento en particular en nuestra historia inmunológica en realidad se puede aprovechar con esta nanopartícula en particular para reenfocar la atención del sistema inmunológico en uno de estos llamados objetivos de vacunas universales", dice Lingwood. "Cuando hay un evento de reenfoque, eso significa que podemos cambiar la respuesta de anticuerpos contra ese objetivo, que en otras condiciones simplemente no se ve. Hemos demostrado en estudios anteriores que cuando puede obtener este tipo de respuesta, protege contra las cepas de gripe que imitan las amenazas de una pandemia ".