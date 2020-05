Estados Unidos acusa a China de robar desarrollo de vacuna contra Covid-19

Estados Unidos acusa a China de robar información confidencial de la vacuna contra Covid-19

Los conflictos entre Estados Unidos y China no cesan a pesar de la pandemia provocada por el coronavirus. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto con la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA por sus siglas en inglés) han acusado formalmente a China de subsidiar y operar grupos delictivos de hackers dedicados a robar información confidencial de la vacuna contra Covid-19 en el país norteamericano y otras naciones encargadas de la investigación.

El anuncio se hizo el miércoles 6 de mayo de 2020 a través de un comunicado no clasificado de servicio público en el sitio web de la CISA. Además, el informe anuncia también que el trabajo de inteligencia por parte del FBI y la CISA han detectado hackers cibernéticos utilizando Llamadas a Procedimiento Remoto (RPC por sus siglas en inglés) donde un programa utiliza una computadora para ejecutar un cifrado en otra computadora remotaestando lejos sin preocuparse por la comunicación entre ambas máquinas y obtener datos importantes.

Cabe mencionar que, el conflicto entre Estados Unidos y China se remonta cuando los pactos de aranceles empezaron a generar problemas entre ambas naciones y la pandemia del coronavirus vino a empeorar la situación cuando el embajador chino en Washington, Cui Tiankai acusó al gobierno estadounidense de viajar a Wuhan con la intención de iniciar la propagación del virus, una teoría conspiratoria totalmente descartada al no tener fundamentos, pero hizo reaccionar al secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo y al presidente Donald Trump.

Aunado a ello, otro conflicto entre las dos naciones fue cuando Estados Unidos anunció el 24 de febrero de 2020 la reducción de corresponsales y medios de comunicación procedentes de China. En respuesta, China rechazó las acreditaciones de prensa de periodistas pertenecientes a los periódicos The New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal, Time, entre otros medios, pues las credenciales de estos medios vencen el mismo año y el país asiático se justificó al decir que tomó acciones recíprocas.

La #economía del mundo caerá un 3% en 2020 a consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19



➔ https://t.co/UKRGaaDDiI pic.twitter.com/Fsglz1LxFX — My Press (@mypress_mx) April 15, 2020

Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la administración de Donald Trump están involucrados en varios conflictos políticos y comerciales con el gobierno de China por adjudicar la culpa de la pandemia de Covid-19. Por esa razón, las tensiones aumentan y las organizaciones de investigación estadounidenses exigen una revisión exhaustiva en todos los sistemas de seguridad en busca de vulnerabilidad, así como activar la autenticación de dos pasos, detectar y suspender el acceso a cualquier cuenta sospechosa a fin de mantener a salvo la información confidencial médica. Bajo este contexto, Estados Unidos acusó a China de robar información para robar el desarrollo de la vacuna contra el nuevo coronavirus.