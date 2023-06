Donación de sangre: gobierno de Zacatecas busca desmitificar creencias populares

Secretaría de Salud en Zacatecas en la lucha para desmentir mitos sobre la donación de sangre

En la actualidad, todavía existen mitos sobre la donación de sangre, un problema el cual frena una de las acciones más importantes para salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la sangre y productos sanguíneos son esenciales para las personas con inmunodeficiencia hereditaria, víctimas de traumatismos, emergencias, desastres, accidentes, entre otros.

Por tal motivo, la OMS hizo un llamado a las autoridades de salud y gobiernos nacionales a proporcionar suficientes recursos para aumentar las campañas de donación de sangre. Ante esta situación, el gobierno de Zacatecas, encabezado por el gobernador David Monreal Ávila afirmó: "todas las personas deben tener acceso a servicios médicos de calidad".

Lo anterior incluye al personal del Banco de Sangre de la Secretaría de Salud (SSZ), quienes trabajan en la difusión de información para frenar los mitos que se tienen respecto a la donación altruista de sangre. A través de un comunicado revisado por NotiPress, Betsy Pacheco Arencibia, directora del SSZ afirmó que se han detectado ideas erróneas cuyas creencias inhiben la práctica de donar sangre.

De acuerdo con la directora del SSZ, se tiene la creencia de que donar sangre puede causar anemia, una declaración 100% falsa. "La cantidad extraída es de 450 mililitros, eso corresponde al 10% del volumen total y es repuesto por el organismo en tiempos breves", informó.

Asimismo, Betsy Pacheco externó que el peso y la composición corporal son aspectos los cuales no se ven afectados con la donación. "Existe la creencia de que subir o bajar de peso tiene relación con la donación de sangre, esto es falso, nada de eso se ve comprometido por esta práctica".

Otro de los mitos más recurrentes entre la población es cuando las personas tienen un tatuaje o alguna perforación y no pueden donar sangre. Ante esta situación, Betsy Pacheco afirmó: "las personas solo deben esperar un año para volver a donar sangre, es el lapso mínimo".

Según Pacheco, en cada donación se pueden aprovechar las plaquetas, el concentrado eritrocitario y un solo donante puede salvar hasta cinco personas. En el caso de los pacientes pediátricos, de acuerdo a su peso, edad y talla, en ocasiones pueden requerir cantidades pequeñas de tejido hemático.

Debido a esta situación, la titular del SSZ externó que los mitos en Zacatecas y en toda la región del país deben ser derribados sin miramientos en torno a la donación de sangre. Por tanto, llamó a la población en general a donar sangre, específicamente al Banco de Sangre de la SSZ ubicado a unos pasos del Hospital de la Mujer Zacatecana.

En el hospital estará esperando a los donadores en un horario de 7 am a 6 pm de lunes a domingo y no es necesario sacar una ficha o cita. Solo se recomienda no haber consumido alimentos grasos entre 4 y 6 horas antes de la donación, líquidos, alimentos ligeros, como frutas no son impedimento para donar, aseveró Pacheco.