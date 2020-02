Diabetes tipo 2 puede prevenirse con alimentación saludable y actividad física

De acuerdo con el IMSS las personas que son más vulnerables a la enfermedad los adultos porque pierden su autonomía funcional

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por la elevación de los niveles plasmáticos de glucosa. Se trata de un proceso complejo que incluye alteración del metabolismo de los lípidos y de las proteínas con daño vascular generalizado. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes causa la muerte de 78 mil personas mexicanas al año y es considerada una emergencia sanitaria.

Con el fin de ampliar la información, NotiPress consultó a Liliana Elizabeth Tellez Martínez, médica coordinadora de la unidad de especialidades médicas de enfermedades crónicas del centro de salud Manuel Escontria sobre las causas de la la diabetes tipo 2, a lo cual dijo, principalmente son genéticas o viene por malos hábitos, ya sea por la obesidad, por no comer alimentos sanos, no hacer ejercicio y es multifactorial porque muchas causas pueden provocar la enfermedad. Según la OMS, una persona tiene mayor probabilidad de desarrollar la diabetes melliteus si no se mantiene físicamente activa y tiene sobrepeso u obesidad.

Según el IMSS, las personas que son más vulnerables a la enfermedad son los adultos mayores, porque pierden su autonomía funcional. Por esta parte, la persona se caracteriza por la presencia de dos o más síndromes geriátricos, además de alteración cognoscitiva, y múltiples patologías. El instituto mencionó, el diagnóstico de diabetes tipo 2 a cualquier edad se debe establecer cuando ocurran síntomas de hiperglucemia como polidipsia, polifagia y baja de peso.

La especialista aseveró que la diabetes tipo 2 se puede prevenir llevando un peso corporal adecuado, hacer actividad física, comer de una manera balanceada. También tiene que ver con el manejo del sueño y el estrés. Según la OMS para ayudar a prevenir la enfermedad y sus complicaciones se debe consumir una dieta saludable y evitar azúcares, así como grasas saturadas y evitar el consumo de tabaco, pues puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Por otro lado, según el IMSS la forma de prevenir la diabetes tipo 2 es seguir una dieta saludable basada en el plato del bien comer, evitar refrescos, jugos embotellados y comidas rápidas, cuidar el tamaño y cantidad de los alimentos que consume el individuo. También el instituto menciona que el consumo regular o excesivo de azúcar refinada agregada a los alimentos y bebidas es un riesgo para la salud por el esfuerzo constante del páncreas para liberar insulina.