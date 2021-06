Daños neurológicos son una grave secuela de Covid-19: expertos

Hasta ahora pacientes afectados solo representan del 1 al 5% del total

Las secuelas ocasionadas por el contagio de Covid-19, van desde un severos daños pulmonares, afectaciones hepáticas y renales, hasta daños neurológicos, según señalan expertos. Este último podría convertirse en el más preocupante de los estragos que afectan a personas que han sido infectadas con el virus, de acuerdo con estudios recientes llevados a cabo en el Hospital Houston Methodist.

Olga Villapol, doctora en Neurociencias y profesora de Neurocirugía, encargada de realizar dichas investigaciones reveló en un comunicado para NotiPress, la Covid-19 está asociada a trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos. "Un estudio aplicado con 500 pacientes hospitalizados con esta afección mostró que entre el 40 y 60% experimentaban dolores de cabeza, confusión, delirio o pérdida de memoria. Esto sugiere, el virus también puede atacar el cerebro y en casos muy esporádicos se ha descrito también psicosis".

Asimismo, la doctora Villapol explicó que no todos esos síntomas son causados por la invasión del virus a las células cerebrales; este puede ser el resultado de una inflamación generalizada en todo el cuerpo. "Por ejemplo, la inflamación de los pulmones puede liberar moléculas que hacen a la sangre volverse pegajosa, obstruyendo los vasos sanguíneos y provocando accidentes cerebrovasculares".

No obstante, la especialista agregó, algunos estudios han confirmado que el accidente cerebrovascular isquémico, la trombosis venosa cerebral y la hemorragia son comunes en pacientes de edad avanzada quienes padecieron Covid-19. Sin embargo, solo representan del 1 al 5% de ellos, pero en otros casos se han observado diversas afecciones neurológicas como encefalitis, ansiedad y estrés postraumático. De la misma manera, algunos de los afectados por el virus desarrollan el síndrome de Guillan-Barré, el cual se caracteriza por el ataque del sistema inmunitario a los nervios.

La experta aseguró: "El coronavirus tiene un sofisticado sistema de neuro invasión que hace explotar la maquinaria de las células cerebrales para multiplicarse, pero no las destruye, en su lugar, provoca una cascada inflamatoria y daño a las neuronas". También comentó la infección por SARS-CoV-2 parece disminuir rápidamente el número de sinapsis nerviosas; las conexiones entre neuronas, pero de esto último todavía no existe evidencia clínica de si es reversible o no.

Como parte de una observación a largo plazo, los médicos revisan de cerca casos de degradación de la mielina, capa protectora de las neuronas, en pacientes recuperados de Covid-19. Debido a que el deterioro de esta capa está asociada con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Ya que según especialistas existen asociaciones de otras infecciones cerebrales virales con una mayor prevalencia de padecimientos, el Alzheimer o Parkinson son uno de ellos.

Anteriormente, expertos ya habían planteado las secuelas de la Covid-19, donde incluso habían incluido a la parosmia en la lista, junto con neumonías irregulares y síntomas gástricos. Pero la aparición de daños neurológicos severos en algunos de las personas infectadas por el virus representa para la medicina un nuevo campo de estudio respecto a la pandemia.