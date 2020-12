Culpar al paciente sobre su obesidad, una problemática de salud en México

La educación alimentaria y la erradicación de estigmas hacia la obesidad son las principales oportunidades para mejorar

Hoy en día una de las enfermedades crónicas más presente en la población mexicana es la obesidad y el sobrepeso. En México, la prevalencia nacional de obesidad es del 75.2%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al ser una problemática tan persistente, se necesitan de nuevas perspectivas para analizarla, comprenderla y solucionarla que permitan educar en salud y quitar la culpa al paciente.

En una mesa de diálogo, organizada por Novo Nordisk, en el contexto de la Segunda Reunión de Clínicas de Obesidad, a la cual NotiPress tuvo acceso, expertos discutieron al respecto. En esta mesa se presentaron y discutieron los retos en las clínicas de obesidad del país, así como los datos de estudios con nuevas perspectivas sobre estas enfermedades.

Uno de los más recientes estudios, Concienciación, atención y tratamiento en el manejo de la obesidad: una observación internacional (ACTION IO, por sus siglas en inglés) aboga por analizar el enfoque de pacientes y especialistas. El reporte en México reveló, las personas tardan cuatro años en llevar el conflicto de su peso con algún médico.

#Salud | Ante la entrada de la temporada invernal y las fiestas navideñas, @ChektAhora recomienda realizarse una prueba rápida de antígenos para la #Covid_19



➔ https://t.co/MugfClxnjx pic.twitter.com/xwQcxvM8Ua — My Press (@mypress_mx) December 9, 2020

Los resultados señalaron, el 76% del personal de salud no discute el peso porque al paciente no le interesa perderlo, o el 69% porque cree, no se siente motivado. Sin embargo, sólo el 4% de los pacientes señalaron no discutir su peso por falta de interés; el 45% de los pacientes con obesidad no lo discute por creerlo su responsabilidad.

Estas cifras, teorizan los expertos, se debe al estigma hacia los pacientes con sobrepeso no sólo de la sociedad, sino también del sector salud. Ya que el 90% de los encuestados está abierto a discutir su peso en consulta, debe buscarse una comunicación centrada al paciente como clave en la intervención clínica de enfermedades crónicas.

"La idea y la importancia es que un paciente, cuando entiende que es una enfermedad crónica, independientemente de que pierda peso, sepa que puede acudir con el médico y que éste no lo va a criticar, no lo va a regañar", declaró en la mesa la dra. Verónica Vázquez, psicóloga clínica en la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria.

#Salud | Los padecimientos #dermatológicos son hoy en día una cuestión creciente para la calidad de vida de la gente y sin embargo, subestimada.



➔ https://t.co/NM1SGtAuA8 pic.twitter.com/Q6ieDpTvsx — My Press (@mypress_mx) December 4, 2020

Se presenta entonces una problemática en la educación médica que ignora a la obesidad como una enfermedad multicausal y multifactorial, señaló la doctora Vázquez. La obesidad y el sobrepeso deben tratarse individualmente y teniendo en cuenta las circunstancias del paciente, siempre viendo por su salud y fijando el bajar de peso como uno de los objetivos.

Del estudio y las opiniones de los expertos destacan la educación y identificación de estigmas como oportunidades para mejorar el manejo de la obesidad en el país. Debe dejarse en claro que "el tratamiento le falla al paciente, no el paciente al tratamiento", como fue mencionado. Con esto de base puede enriquecer la atención al paciente, ofrecer tratamientos empáticos y terapéuticos, y poco a poco mejorar la salud pública de México.