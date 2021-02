Consejo Mexicano de Medicina Interna cerró ciclo con más de 2000 médicos certificados

CMMI reconoce que los médicos que tienen certificaciones dan certeza y seguridad a los pacientes

El Consejo Mexicano de Medicina Interna (CMMI) anunció el 11 de febrero el cierre del ciclo 2018-2021, con el cumplimiento de operaciones de la mesa directiva presidida por el dr Carlos Lijtszain Skalar. Esta institución académica cuenta con enfoque en evaluación, y es líder histórico de los Consejos que asocia el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM). En este sentido, el CMMI informó, cerró ciclo con más de 2 mil médicos certificados.

Para un médico internista es importante contar con certificaciones, pues garantizan la atención integral de pacientes adultos con enfermedades de alta prevalencia. Asimismo, les permite tener una preparación formal para realizar acciones de prevención. Durante los tres años de gestión, el principal objetivo del CMMI fue certificar a médicos especialistas en medicina interna, que va más allá de recibir un documento. Esto significa tener la certeza de que quien recibe esta certificación tendrá las habilidades, cualidades, conocimientos y destrezas para poder atender a los pacientes.

"Hoy puedo decir con orgullo: ¡misión cumplida! Estos tres años han sido un largo y tortuoso camino" comentó el dr. Lijtszain Skalar en un comunicado enviado a NotiPress. "Sin embargo, nos anteceden y respaldan 45 años; ha sido un gran honor y un privilegio mi labor. Desde el día que tomamos protesta hasta el día de hoy, así como la de los 22 consejeros que me acompañaron durante este ciclo, que fue cuidar que se cumplieran los objetivos de esta gran institución", concluyó.

La certificación es un proceso de calidad que sucede a la par de obtener una cédula profesional como especialista. Esta es emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el caso de los internistas jóvenes y en los ya graduados es una condición inobjetable, según señala la Ley General de Salud. Por tanto, sólo aquellos médicos que demuestren haber tenido una especialización formal en Medicina Interna pueden lograrlo y, cada cinco años deben realizarlo de nuevo.

Por esta parte, el CMMI es una institución reconocida por todos los otros consejos de especialidades, y en la que se garantiza la oportunidad de adquirir las habilidades psicomotoras. Asimismo, se vigila que los alumnos tanto como los médicos con más experiencia mantengan las actitudes requeridas.

"Durante estos años, no todo fue miel sobre hojuelas, el camino no fue fácil, en medio de la pandemia tuvimos que adaptarnos al cambio, a la nueva era digital. Nos vimos comprometidos en encontrar la mejor plataforma tecnológica, para atender las necesidades de la institución no sólo a nivel local sino estatal", puntualizó el presidente.

Asimismo, el dr Juan Enrique Díaz Greene, tesorero del CMMI, añadió, la certificación es un proceso educativo, además de transformador que asegura la preparación de los médicos. En este sentido, con continua educación médica, se apuesta en pro del cuidado, empatía y atención integral del paciente y familiares.

Para el secretario general del Consejo Médico de Medicina Interna, el dr Víctor Huggo Córdova Pluma, es sumamente valioso acompañar al gremio médico a capacitarse, actualizarse y seguir estudiando. Así como mejorar la práctica médica, elevar sus niveles de medicina y a medirse con sus pares para saber si se están realizando correctamente los procesos. "Hoy por hoy es importante contar con médicos que amen su profesión, que vayan más allá, que estén preparados para lo que sigue, prepararse para enfrentarse al mundo tecnológico a la distancia" comparte Córdova.