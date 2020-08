Científicos desarrollan a través de IA fórmulas para medicamentos de Covid-19

Con su solución, los científicos esperan garantizar un suministro adecuado y precios bajos de potenciales tratamientos para la Covid-19

Un estudio de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, propone nuevas alternativas para sintetizar medicamentos que en este momento se están probando como tratamientos de la Covid-19, a fin de evitar problemas de escasez. Los autores del estudio utilizaron inteligencia artificial (IA) para recrear hasta ahora once medicamentos. Esto podría ayudar a fabricar medicinas cuyas recetas se mantienen secretas y también a productores de medicamentos con licencia a aumentar la producción, si alguna de estas terapias resultase prometedora.

Para mediados de 2020, sólo dos medicamentos, dexametasona y remdesivir, han mostrado efectividad en el tratamiento de la Covid-19, Esto ha llevado a una escasez de ambos medicamentos, por lo que fiscales generales de 34 estados escribieron al gobierno de Estados Unidos, a principios de agosto, advirtiendo del nivel peligrosamente limitado de suministros de remdesivir y para pedir "derechos de entrada", a fin de violar las patentes de la biofarmacéutica Gilead Sciences, permitiéndoles trabajar con otros fabricantes en la manufactura de suministros adicionales del medicamento.

Con el objetivo de prevenir esta situación en un futuro, recurrieron al programa comercial de IA Synthia, software diseñado para ayudar a fabricantes farmacéuticos a encontrar la estrategia más eficiente de sintetizar medicamentos, muchos de los cuales son moléculas complejas que pueden sintetizarse de distintas maneras.

Los autores del estudio buscaron en la literatura de investigación y patente la forma de sintetizar doce medicamentos bajo investigación para su uso en el tratamiento de la Covid-19, incluido el remdesivir. En el programa, limitaron su búsqueda a opciones con materiales de partida baratos y abundantes, sin necesidad de catalizadores o equipo costoso, y con la posibilidad de producir kilogramos de fármacos.

A partir de esta información, la IA encontró nuevas soluciones para sintetizar once de los doce medicamentos, entre ellos los antivirales genéricos umifenovir y favipiravir. No obstante, en el caso del remdesivir, el programa no fue capaz de encontrar una alternativa a la fórmula de Gilead Sciences. Los investigadores han registrado la patente de estas nuevas recetas de fabricación, aunque no con fines comerciales, sino con el de licenciar sus enfoques de fabricación a una o más compañías farmacéuticas para garantizar un suministro adecuado y precios bajos.

Por otro lado, el 7 de agosto, la farmacéutica Pfizer anunció un acuerdo con Gilead Sciences para que este último haga uso de la capacidad manufacturera de Pfizer en la fabricación de remdesivir, a fin de escalar el suministro del medicamento y llevarlo lo más pronto posible a los pacientes.

Aunque la investigación que busca crear con IA fórmulas alternativas para posibles medicamentos de Covid-19, publicada la primera semana de agosto, aún se encuentra en la etapa de preimpresión y debe ser revisada por pares, los autores esperan que su solución para reforzar las cadenas de suministro de productos químicos sean de utilidad durante las interrupciones globales, como durante una pandemia.