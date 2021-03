Cepas nuevas de Covid-19, lo que se sabe hasta ahora

Desde la variante británica a la brasileña, el mundo debe estar preparado para estas mutaciones y sus implicaciones

Tal como lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desinformación ha provocado una infodemia en la población global. La permanencia de variables más contagiosas que amenazan las vacunas contra la Covid-19 es una problemática internacional que está siendo investigada. Por esto mismo, conocer las implicaciones en las vacunas, de los contagios y los cambios en las medidas sanitarias según la voz de los expertos trae nuevos enfoques.

Luego de un año desde la declaración de pandemia por parte de la OMS, el virus SARS-CoV-2 y sus variantes continúan siendo investigadas. Las cepas de Covid-19 son el resultado de las mutaciones del virus, por lo que son miles de variantes en todo el mundo. La variante D614G fue la primera en descubrirse aumenta el contagio entre las personas, desde entonces se han dividido en tres mutaciones principales.

Una de las variantes es la cepa B.1.1.7, identificada en Reino Unido desde septiembre de 2020 y la cual actualmente representa el 95% de los contagios en el país. Investigadores del London School of Hygiene and Tropical Medicine, el Imperial College London y la Universidad de Cambridge reconocieron, esta cepa aumenta el riesgo de muerte en un 35%.

Por otro lado, autoridades sanitarias confirmaron las vacunas no son tan efectivas para la cepa B.1.351 de Sudáfrica, la segunda variante principal. La vacuna de Pfizer tiene un 30% de protección, según estudios de la Universidad de Texas; mientras Novavax es 49% efectiva y AstraZeneca 10%, con información del New England Journal of Medicine. Existen otras cepas cuya identificación ha llevado a variantes de Brasil y Nigeria, con las mismas particularidades y peligros.

Ante la información presente, el dr Wesley Long, director de Microbiología Diagnóstica del Hospital Houston Methodist, informó en un comunicado a NotiPress las implicaciones de estas variantes en los esfuerzos por superar la pandemia. "Aún es demasiado pronto para decir con absoluta certeza que el aumento de los casos de Covid-19 y sus variantes, se deben a que estas cepas son más contagiosas y mortales, o simplemente fue por aspectos únicos referentes a las comunidades donde se originaron dichas variantes. Necesitamos más datos para confirmar si estas cepas realmente causan mayores daños", declaró.

El dr Long también afirmó la importancia de las vacunas para prevenir una enfermedad severa, hospitalización o muerte, a pesar de su baja eficacia contra las nuevas variantes. "En el caso de que surja una variante claramente resistente a la vacuna, esto no sería razón para perder toda esperanza. Una gran ventaja de las nuevas vacunas de ARNm contra el COVID-19 es que su tecnología se presta para realizar segundas generaciones más rápidamente".

Asimismo, las recomendaciones para protegerse de las nuevas variantes de acuerdo con el dr Long coinciden con las de autoridades de salud como la OMS. Nuevas variantes o no, el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, evitar reuniones y lugares conglomerados son la mejor protección.

Si bien aún se necesita más información sobre las diferentes mutaciones de la Covid-19 para desarrollar mejores vacunas, lainmunización equitativa y los datos verificados son la mejor arma contra la pandemia. A pesar de la gran cantidad de contagios y muertes provocadas por las variantes, los expertos consideran a las vacunas la mejor opción.