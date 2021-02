AMLO afirma que no será necesario suspender obras para comprar vacunas

Durante la conferencia mañanera, el presidente de México principalmente respondió a preguntas de los medios

En conferencia matutina del 12 de febrero de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dedicó al tiempo a responder preguntas puntuales a los medios. Anunció no obstante que ese mismo día realizará una gira a través de Tlaxcala, donde fundarán una universidad pública, Puebla y Oaxaca. En cuanto a esta última, informó que el domingo 14 de febrero celebrará una conferencia de prensa sobre vacunas desde el municipio de Cuilápam. En el mismo, se llevará a cabo una conmemoración por el asesinato de Vicente Guerrero como parte de las celebraciones del bicentenario de la consumación de la independencia de México.

Posteriormente, AMLO fue cuestionado con respecto al presupuesto federal para atender la crisis económica y de salud por Covid-19. Además, sobre si se consideraba reducir el gasto en obras de infraestructura y aumentar la captación de impuestos a las grandes riquezas. A ello, el presidente respondió que no era necesario el aumento de impuestos: "la mejor manera de tener presupuesto es combatiendo la corrupción, es mucho lo que se recupera. No hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas". Por otra parte, afirmó que las acciones anticorrupción tomadas por su gobierno han ocasionado un ahorro de más de un 1 billón de pesos.

También, el mandatario manifestó estar de acuerdo con las reciente decisión del recientemente electo presidente de Estados Unidos Joe Biden para detener la construcción del muro fronterizo. No obstante, aún no hay nada concreto con respecto a la materialización de una nueva política migratoria o sobre el proceso de regularización pendiente en alrededor de 6 mil migrantes mexicanos en sueño estadounidense. Al respecto, llamó a la paciencia, pues no hay acceso libre a través de la frontera norte y se espera generar mejores canales de recepción legal de migrantes; además de brindar apoyos a las naciones centroamericanas para desincentivar el movimiento.

Ante puntualizaciones sobre la aparente fractura al interior del partido Morena en casos particulares como las candidatura a gobernador del estado de Baja California Sur, afirmó que no intervendrá, pese a ser el líder del partido. Finalmente, rescató los planes de desarrollo turístico para la región sureste del país y el norte de Nayarit. Considera el presidente, el atractivo turístico es uno de los mayores atributos de México y que será pieza clave del desarrollo económico una vez levantada la cuarentena y terminadas obras de infraestructura como el Tren Maya.