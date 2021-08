¿Cuál es el peligro de padecer diabetes y Covid-19 al mismo tiempo?

Principal factor de riesgo para un paciente con diabetes es el grado de control previo al inicio de los síntomas

Personas que padecen cualquier tipo de diabetes son más propensos a presentar cuadros graves de infección por Covid-19 y el riesgo aumenta si no se tiene un adecuado control de la enfermedad. Asimismo, la evidencia científica indica que las infecciones virales inflamatorias relacionadas con el virus incrementan la posibilidad de desarrollar una descompensación, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1.

Es importante mencionar que la diabetes es una enfermedad crónica en la cual la insulina, hormona producida por el páncreas, no logra regular los niveles de azúcar en la sangre. Existen dos tipos principales: 1 y 2; en la primera el cuerpo no produce insulina o lo hace en una muy baja cantidad y puede surgir a cualquier edad. Por su parte, la segunda es la más común y ocurre generalmente en la edad adulta cuando el organismo se resiste a la insulina o no la utiliza eficazmente.

#Salud | Desde 2020 el año en que dio inicio la pandemia por el virus #SARS_CoV_2 que provoca la enfermedad Covid-19, han surgido nuevas variantes más contagiosas



➔ https://t.co/9B5qReiO8g pic.twitter.com/T8tWitfT2N — My Press (@mypress_mx) August 26, 2021

"A escala mundial, la diabetes representa al 37% de la comunidad asociada a muerte por Covid-19 de todos los grupos de edad", señaló para NotiPress, el doctor Jezer Lezama de Doctoralia. De igual manera, el infectólogo e internista mencionó que en México, la prevalencia de diabetes tipo 2 es mucho más alta y por esa razón podrían haber más hospitalizaciones. Además de agregar que si el paciente con Covid-19 padece una diabetes no controlada, el uso de medicinas para mitigar la respuesta inflamatoria del virus puede provocarle complicaciones.

Factores como la edad y la coexistencia de otras enfermedades de índole renal, hepática, pulmonar o cardiovascular, resultan determinantes en el aumento de riesgo de muerte, según indicó el especialista. No obstante, el principal factor de peligro para un paciente con cualquier tipo de diabetes, es el grado de control previo al inicio de los síntomas por Covid-19. En ese sentido, aquellos individuos que padecen diabetes, pero llevan un buen manejo y tratamiento de ella, tienen las mismas probabilidades de complicación ante la presencia del virus que otras personas quienes no la padecen.

#Salud | #ConsultasEnLínea son un tendencia que surgió a raíz de la pandemia, con la intención de conectar a médicos y pacientes para dar continuidad a tratamientos



➔ https://t.co/0kDfKiJVtL pic.twitter.com/i4hw7GKIIx — My Press (@mypress_mx) August 20, 2021

El doctor Lezama también comentó, actualmente se está registrando una mayor incidencia de casos de Covid-19 en personas de treinta a cincuenta años y estos se han convertido en un grupos vulnerables. Igualmente, el experto en el área de salud culpó a la falta de cultura de prevención de ser la causante de que muchas personas desconocieran padecían diabetes antes de contagiarse.

Respecto a los cuidados que deberá llevar un paciente con diabetes, el principal de estos es el seguimiento rigurosos de su tratamiento farmacológico, así como un estilo de vida y dieta saludable para mantener en control los niveles de glucosa. "Para mantener la diabetes bajo control y prevenir complicaciones por COVID-19, es importante darle seguimiento con un profesional de la salud", aseveró el especialista de Doctoralia. En cuanto a las vacunas contra el virus, Lezama concluyó, estas son funcionales si se quiere disminuir las probabilidades de muerte, gracias a que la mayoría tienen tasas de eficacia superiores al 90%.