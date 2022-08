Verdadero que López Obrador no entregó nuevas concesiones mineras

Minería es una de las actividades económicas que ocasiona el mayor número de conflictos sociales y ambientales en México

Durante la conferencia matutina de prensa del 8 de agosto de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró nunca haber otorgado una concesión minera.Tras ser cuestionado sobre las concesiones de agua entregadas por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), expresó: "Nosotros no hemos dado una sola concesión [minera], no somos iguales".Asimismo, indicó, los conflictos de este sector tienen origen en el abuso de concesiones. Por tanto, Corroborado, unidad de fact checking de NotiPress, investigó al respecto y halló verdadero lo dicho por AMLO.

En principio, López Obrador defendió, previo a su mandato se otorgaron una gran cantidad de concesiones que terminaron por ocasionar problemas. Desde minas que operaban en la clandestinidad, sin medidas de seguridad ni vigilancia y con falta de apoyo sindical. Cabe destacar, la minería en México atravesó un proceso de expansión importante de 2010 a 2019, lo cual incrementó de 667 a 1,531 el número de concesiones vigentes.

Bajo este escenario, el Estado mexicano otorgó a particulares el derecho a extraer recursos mineros en territorios indígenas, tierras ejidales, zonas urbanas, áreas naturales protegidas, tierras comunales y zonas arqueológicas. En este sentido, acorde con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la minería es una de las actividades económicas que ocasiona el mayor número de conflictos sociales y ambientales en el país.

Asimismo, siguiendo al Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), México es el país latinoamericano con más problemas socioambientales derivados de la minería. No obstante, el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha defendido en múltiples ocasiones que todas las concesiones mineras fueron otorgadas por otros mandatarios. Ejemplo de ello fue la reciente declaración de AMLO, donde aseguró que la concesión bajo la cual operaba la mina de Sabinas en Coahuila se entregó durante el sexenio de Vicente Fox en 2013.

Bajo este contexto, una solicitud de acceso a la información a la Secretaría de Economía (SE) iniciada por el Observatorio Ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) reveló, es verdadero AMLO no ha entregado nuevas concesiones mineras. Los datos entregados por la SE sostienen, no existen registros de nuevas concesiones en el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021. No obstante, AMLO ha reiterado que respetará las concesiones que ya existen, al momento 15 mil 551 con vigencia posterior a 2050.

Ante este panorama, investigadores advierten sobre el peligro de mantener las actividades mineras de particulares en territorio mexicano sin modificar. Frente al alto número de problemas que la minería ocasiona, expertos prevén un crecimiento de desastres ambientales y conflictos sociales en el país. Por tanto, pese a no otorgar nuevas concesiones, la estrategia de AMLO sigue fortaleciendo indirectamente a los proyectos de extracción minera. En otras palabras, mientras no existan cambios a la Ley Minera ni se creen regulaciones para controlar la entrega de concesiones, los conflictos continuarán.