Vacunas de ARNm reducen la transmisión asintomática de Covid-19: estudio

Un estudio asegura que las vacunas de ARN mensajero reducen en un 80% la probabilidad de dar positivo a una prueba Covid-19

Conforme la inmunización contra la Covid-19 avanza en los países de mayor poder adquisitivo, como Estados Unidos e Israel, comienza a ser posible evaluar su efectividad. Según un estudio de la Clínica Mayo, tras dos dosis de una vacuna de ARN mensajero (ARNm) las personas sin síntomas mostraron un riesgo ajustado 80% menor de dar positivo a Covid-19. Es decir, las vacunas de ARNm reducen significativamente la transmisión de Covid-19 por personas asintomáticas que, desconociéndolo, pueden propagar la infección a otras personas, afirman los autores del estudio.

Según el estudio publicado el 10 de marzo en la revista Clinical Infectious Diseases, esta reducción en el riesgo se consigue diez días después de recibir una segunda dosis de una vacuna de ARNm. Actualmente las vacunas de Pfizer/BioNTech y la de Moderna utilizan ARNm para proteger de la Covid-19 y tienen autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, donde se realizó esta investigación.

Los investigadores de la Clínica Mayo realizaron su estudio mediante la observación retrospectiva de 39 mil pacientes sometidos a pruebas de detección molecular previas al procedimiento para detectar Covid-19. De las más de 48 mil pruebas, 3 mil fueron a pacientes con al menos una dosis de una vacuna de ARNm. Así, encontraron que los pacientes sin síntomas quienes recibieron una sola dosis de la vacuna de Pfizer diez días o más previo a realizarles la prueba fueron 72% menos proclives a resultar positivos. Para quienes recibieron la segunda dosis, el porcentaje fue de 73%, en comparación con grupos no vacunados y, tras ajustar otra serie de factores, la reducción ajustada del riesgo fue de 80%.

En Israel, por otro lado, se encontró que dos dosis de la vacuna de Pfizer redujo los casos sintomáticos en un 94%, según un estudio publicado en New England Journal of Medicine. También, tras dos dosis, la hospitalización disminuyó en un 87% y la Covid-19 severa en un 82%, de acuerdo a los datos de esta investigación publicada el 24 de febrero. Al 10 de marzo, según cifras de la herramienta Our World in Data, 46.2% de la población israelí ha recibido las dosis completas de la vacuna, cabe resaltar.

Previo a la autorización de emergencia de las vacunas de Pfizer/BioNTech y de Moderna, ninguna vacuna de ARNm se había autorizado para su uso en humanos, aunque la tecnología se ha estudiado desde aproximadamente tres décadas. Vacunas de ARN se han desarrollado para humanos con anterioridad para su uso contra la gripe, el zika, la rabia y el citomegalovirus, aunque no se han otorgado licencias para su uso. Esto de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos(CDC).

Aunque aún existe gran disparidad en la distribución de vacunas, sus efectos positivos comienzan a notarse en países de gran poder adquisitivo, como Estados Unidos e Israel. Ante la preocupación existente por los contagios a partir de pacientes asintomáticos, es esperanzadora la evidencia sobre la reducción de la transmisión asintomática de la Covid-19 con las vacunas de ARNm. Con la evidencia de su efecto en la pandemia, la vacunación continúa siendo la luz al final del túnel.