Vacunación de menores de edad en México avanza por clases presenciales

Coahuila fue el primer estado de la República Mexicana en aprobar la inoculación en menores de edad

El regreso a las clases presenciales es uno de los motivos por el cual en algunos estados de México se ha decidido vacunar a los menores de edad y adolescentes. Muchos de los casos de vacunación que se han dado en el país están relacionados a programas transfronterizos y por amparos que han solicitado padres de los niños.

Cabe destacar, Coahuilafue el primer estado en inocular a niños, pues el 14 de septiembre de 2021, recibieron la vacuna en el Puente Internacional número II que conecta a Piedras Negras con Eagle Pass, Texas. Esto como parte de un programa binacional el cual permite a hijos de trabajadores de la industria de exportación ser inmunizados. Conforme con Miguel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila la dosis que se les administró a los menores entre los 12 y 17 años de edad, fue Pfizer/BioNTech.

Asimismo, en Cuernavaca, siete menores de 18 años, algunos con discapacidad, fueron vacunados contra Covid-19, ya que sus padres interpusieron amparos en la Ciudad de México para poder ser inmunizados. En Veracruz, 12 niños fueron inoculados en la Jurisdicción Sanitaria número 5 en el municipio de Banderilla luego de que sus padres lograran obtener un amparo.

En Nuevo León, el gobernador electo Samuel García, anunció el 20 de septiembre de 2021,jóvenes de entre 12 y 18 años podrán ser llevados a McAllen, Texas en Estados Unidos para inmunizarse como parte el Programa de Vacunación Transfronterizo. Por su parte, el 14 de septiembre de 2021, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aprobado la vacunación para todos los niños. El funcionario informó que solamente aquellos menores que padecen enfermedades crónicas y tienen riesgo de enfermar gravemente por el coronavirus deben ser vacunados.

Sería preciso agregar, López-Gatell mencionó en conferencia de prensa que casi un millón de niñas, niños y adolescentes en México, se encuentran en condiciones para recibir la dosis anticovid. En la misma línea, el subsecretario de Salud, aseveró, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no ha autorizado ensayos clínicos pediátricos de la vacuna china Cansino. A lo cual dijo:"No tenemos información, Cansino no ha presentado a Cofepris ningún documento, al respecto. No es un ensayo en sí mismo, es parte del ensayo original, y se ha estado conduciendo, es el ensayo que conduce el doctor Guillermo Ruiz Palacios del Instituto de Nutrición, pero no se ha mostrado ningún resultado a la autoridad sanitaria".

Es importante señalar, con anterioridad Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, había dicho en conferencia de prensa matutina que Cofrepris había autorizado a Cansino realizar ensayos clínicos en México. Por otro lado, López-Gatell, explicó que el gobierno de Coahuila hizo un convenio con Estados Unidos para poder llevar a cabo la vacunación de menores de edad en la entidad.

A medida de que avanza la pandemia por Covid-19 y la presencia de la tercera ola de contagios, el gobierno de México ha comenzado con la vacunación de algunos menores de edad. No obstante, en algunos casos los padres de familia han tenido que pedir amparos para poder inocular a sus hijos.